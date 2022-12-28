Akar ve Fidan Rusya'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Moskova'da Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü. Üç ülke arasında Suriye'deki savaşın başından beri ilk kez böyle bir toplantı gerçekleşti.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstiharat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Moskova'da Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alınmıştır" denildi. Açıklamada, "Yapıcı havada geçen toplantının sonucunda Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalınmıştır" ifadesi yer aldı.

Rusya'dan açıklama

Rus heyetine Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Suriye heyetineyse Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın başkanlığı ettiği görüşmeyle ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bu açıklamada da görüşmede "Suriye krizi ve mülteci sorununun çözüm yollarının yanı sıra Suriye'deki aşırılıkçı gruplarla mücadeleye yönelik ortak çabaların ele alındığı" belirtildi.

AFP haber ajansı, Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011 yılından beri üç ülke arasında ilk kez böyle bir toplantı gerçekleştirildiğini vurguladı.

Erdoğan sinyalini vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalardaSuriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerine yönelik olası kara operasyonuyla ilgili açıklamada bulunurken "Biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız" demişti.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Rus medyasına yansıyan haberlerde, Moskova'nın Türkiye tarafından önerilen üçlü diplomasi mekanizması fikrine sıcak baktığı belirtilmişti.

DW,AFP,rtr/CÖ,EC