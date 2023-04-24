Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Moskova'da buluşuyor

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye savunma bakanları ile istihbarat başkanlarının 25 Nisan Salı günü Moskova'da bir araya gelmesinin planlandığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstiharat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile birlikte, 28 Aralık'ta Moskova'da Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya gelmelerinin ardından yarın aynı yerde, bu kez İran'ın da katılımıyla dörtlü bir toplantı daha yapılmasının planlandığını dile getirdi.

Ankara ile Şam arasındaki"normalleşme"sürecinde Rusya'nın da girişimleriyle ilk somut adım bakanlar düzeyinde 28 Aralık'ta atılmıştı.

Moskova'da 28 Aralık'ta Türkiye, Rusya ve Suriye Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanlarının katılımıyla üçlü toplantı yapılmıştı. Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabalarının ele alındığı açıklanmıştı.

İlk görüşmede Şam yönetiminin, Türkiye'den, topraklarından çekilmesini ve Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) "terörist" olarak tanınmasını istediği ancak bu taleplerin Türkiye tarafından geri çevrildiği bildirilmişti.

İran'ın katılımı

Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan videoda yaptığı açıklamada, daha sonra gerçekleştirilen çalışmalarda bu toplantılara İran'ın da katılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu ve ilgili makamlar tarafından bunun uygun görüldüğünü aktardı.

Akar sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki günlerde, 25 Nisan'da yine bu toplantının devamı niteliğinde, bu sefer dörtlü olarak, savunma bakanları ve milli istihbarat başkanlarının katılacağı bir toplantı konusunda hazırlıklarımız devam ediyor. Amacımız buradaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi ve bir an önce bölgeye barış ve huzurun hakim olması".

İlişkilerin, temasların karşılıklı saygı çerçevesinde devam ettiğini belirten Akar, "Bölge barışına katkı sağlamak için Türkiye, Bakanlık olarak elimizden gelen ne varsa gerekli gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

Daha önce 15-16 Mart tarihleri arasında yapılacağı duyurulan toplantı "teknik gerekçelerle" ertelenmişti.

Erdoğan sinyalini vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Aralık toplantısı öncesinde Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerine yönelik olası kara operasyonuyla ilgili açıklamada bulunurken, "Biz şu an itibarıyla Suriye, Türkiye, Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız" şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Rus medyasına yansıyan haberlerde, Moskova'nın Türkiye tarafından önerilen üçlü diplomasi mekanizması fikrine sıcak baktığı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasım ayında Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşebileceğinin sinyalini vermiş ancak Esad, Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çekmeyi kabul etmediği müddetçe Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyeceğini söylemişti.

DW / SSB,ET

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