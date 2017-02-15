Afganistan'daki tahliyeler için diplomatik girişimler yoğunlaşıyor

Afganistan'daki tahliyelerin hızlandırılması için diplomatik girişimler sürüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kabil'de insanların havalimanına ulaşabilmesini sağlamak için bir güvenli geçiş alanı oluşturulması yönündeki önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

Macron, bu öneriyi Fransa, İngiltere ve Almanya olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündeme getirmeyi planlandıklarını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı, bu "çözümü" geçmişteki operasyonlarda da kullandıklarını hatırlattı. Fransız TF1 televizyonuna konuşan Macron, öneriyi Afganistan konusunda bugün gerçekleştirilecek acil toplantıda sunacaklarını ifade etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısıyla gerçekleşecek BM Güvenlik Konseyi toplantısına AD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın temsilcileri katılacak.

Macron, gündeme getirecekleri önerinin Taliban tarafından kabul edilmesi konusunda iyimser olup olmadığının sorulması üzerine ise şu an bir sonuca varılmaı için erken olduğunu ancak denemeye değeceğini söyledi.

Fransa'nın Afganistan'dan daha fazla tahliye gerçekleştirilmesi için Taliban'la görüştüğünü belirten Macron, müzakerelerde Katar'ın da yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Maas'tan Rusya ve Çin'e çağrı

Afganistan'daki gelişmelerle ilgili bölgedeki ülkelere seyahatler düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'in başta tahliye planları olmak üzere Afganistan'ın geleceğiyle ilgili konulardaki görüşmelere daha fazla dahil olması gerektiğini belirtti.

New York'taki BM Güvenlik Konseyi toplantısının, Moskova ve Pekin'in iş birliğine ne derece gönüllü olduğunu ortaya koyması açısından bir gösterge olacağını ifade eden Maas, "Rusya ve Çin dahil tüm önemli uluslararası ortakları masaya getirme" konusundaki çabaların sürdüğünü söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin diğer daimi üyeleri ABD, İngiltere ve Fransa'nın aksine, Rusya ve Çin'in Taliban kontrolündeki Afganistan'daki büyükelçilikleri hâlen açık.

Özbekistan'dan Almanya'ya yeşil ışık

Maas ayrıca, Özbekistan'ın, Almanya tarafından risk altında olarak belirlenen ve Afganistan'dan tahliye edilmesi gereken kişilere kapılarını açmaya gönüllü olduğunu açıkladı.

Almanya, Afganistan'dan tahliye edilmesi gereken on binlerce kişinin yer aldığı bir liste oluşturmuştu. Bu listede, Alman vatandaşlarının yanı sıra yerel Afgan personel ve gazeteci ya da insan hakları aktivistleri gibi risk altındaki gruplarda bulunan kişiler yer alıyor.

Pazar günü Türkiye'de olan Maas, Taşkent'ten sonra Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye geçecek. Salı günü Pakistan'ı ziyaret edecek olan Almanya Dışişleri Bakanı, Doha'ya da gidecek. Taliban'ın "dışişleri bakanlığı" gibi faaliyet gösteren siyasi ofisi, Doha'da bulunuyor.

Taliban'dan Türkiye ile iyi ilişki beklentisi

Taliban Sözcüsü ve Kültür Komisyonu Başkanı Zabihullah Mücahid ise Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Türkiye ile çok iyi ilişkiler içerisinde bulunmak istediklerini söyledi.

"Türk halkı ve devleti bizim dostumuzdur. Bizim bu dostluğumuzun devam etmesi için birçok neden bulunuyor" diyen Mücahid, Kabil havalimanının güvenliği konusunda da açıklamalarda bulundu.

"Gerekirse Türkiye'den isteriz"

Mücahid, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması için Taliban'ın özel kuvvetlerinin olduğunu, tüm Afganistan ve başkent Kabil'in güvenliği sağlanırken havalimanının güvenliğinin sağlamasının da zor olmayacağını belirtti. Taliban sözcüsü, Kabil'deki havalimanının lojistik ve teknik ihtiyaçları konusunda, "Türkiye ile konuşmamız olduysa da kendilerine güvenlik sorunu olmayacağı konusunda güvence verdik, havalimanını tamamen ele aldıktan sonra ihtiyaçları çıkartırız. Gerekirse bu ihtiyaçları Türkiye veya başka bir ülkeden isteriz" dedi.

Türkiye'nin Afganistan'a desteğini sürdürmesini isteyen Mücahid, "Türkiye ile ekonomi alanında da ilişkiler kurmak istiyoruz. Önceden olduğu gibi eğitim alanında da Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız bulunuyor. Bu konuda yardımlarının sürmesini istiyoruz. Türk halkı ve devletinden dostluk ilişlerini devam ettirmesini istiyoruz. Çünkü Afgan halkıyla Türk halkı arasında derin tarihi ilişkiler bulunuyor" dedi.

DW,rtr,dpa/CÖ,JD

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