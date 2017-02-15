Afganistan'da Taliban yeni hükümeti açıkladı

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın yeni hükümetinde yer alacak isimleri açıkladı. Yeni hükümetin başına, Taliban'ın 2013 yılında ölen kurucusu Molla Ömer'e yakın isimlerden Molla Hasan Ahund getirildi.

Molla Hasan'ın yardımcılarından biri, Taliban'ın siyasi ofisinin başındaki Molla Abdulgani Birader olacak. Birader, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine yönelik anlaşmayı imzalayan isimdi.

Molla Hasan'ın bir diğer yardımcısıysa Abdusselam Hanefi olarak açıklandı.

Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakub ise savunma bakanı olarak atandı.

ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hakkani örgütünün kurucusunun oğlu Siraceddin Hakkani'nin içişleri bakanlığına getirildiği açıklandı.

Kabine üyelerini Kabil'de düzenlediği basın toplantısında açıklayan Taliban sözcüsü Mücahid, tüm atamaların vekaleten yapıldığını söyledi ancak geçici hükümetin ne kadar görev yapacağını belirtmedi.

Afganistan'da Batı destekli hükümetin çöküşünden beri kamuoyunda görülmeyen Molla Hibetullah Ahunzade'nin bu hükümette nasıl bir rol oynayacağı bilinmiyor.

Hükümeti Molla Hasan Ahund yönetecek

Uluslararası toplum, kurulacak hükümette Taliban dışı isimlerin de olması için çağrı yapıyordu. Ancak açıklanan isimler, Taliban'ın bu yönde bir taviz vermediğini ortaya koydu.

Kabil'de protesto gösterileri

Kabinedeki isimlerin duyurulduğu açıklama, Taliban güçlerinin Kabil'deki protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtığı gösterilerden birkaç saat sonra geldi.

AFP'nin haberine göre, kentte bugün en az ayrı üç protesto gösterisi gerçekleştirildi. Ajans, Taliban güçlerinin protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtığını bildirdi. Associated Press, eylemlerde bazı gazatecilerin gözaltına alındığını belirtti.

AFP, söz konusu protesto eylemlerinin, bir an önceki Taliban döneminde rastlanılamayacak bir direnişin göstergesi olduğuna vurgu yaptı. Taliban'ın 1996-2001 yılları arasındaki iktidarı, insanların kamuoyu önünde infaz edilmesi ve hırsızların ellerinin kesilmesi gibi şiddet dolu uygulamalarla hafızalara kazınan bir dönemdi.

Kabil'de bir grup gösterici Pakistan'ı protesto etti

Pakistan büyükelçiliği önünde, çoğu kadın 70'ten fazla insanın toplandığı eyleme katılan Sarah Fehim adlı protestocu, AFP'ye "Afgan kadınlar, ülkelerinin özgür olmasını istiyor. Ülkelerinin yeninden inşa edilmesini istiyor" dedi. "Artık yorulduk" ifadesini kullanan 25 yaşındaki gösterici, "Tüm halkımızın normal bir yaşamı olsun istiyoruz. Daha ne kadar bu durumda yaşayacağız?" diye ekledi.

Pakistan'a tepki

Göstericiler ellerindeki dövizler ve attıkları sloganlarla ülkedeki güvenlik sorununa, yurt dışına çıkışın engellenmesine ve Afganistan'ın içişleri karıştığını iddia ettikleri Pakistan'a yönelik tepkilerini dile getirdi. Taliban'la tarihsel olarak yakın bağlara sahip olan Pakistan, bu oluşumun Afganistan'daki iktidarını tanıyan üç ülkeden biri.

Kabil'in güvenliğinden sorumlu Taliban yetkilisi General Mobin, AFP'ye yaptığı açıklamada, "kadınların karmaşa çıkardığını" söyleyen Taliban muhafızlarının çağrısı üzerine olay yerine gittiğini söyledi. Taliban yetkilisi, "Bu protestocular, yabancı istihbarat servislerinin komplolarına istinaden toplanıyor" iddiasında bulundu.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda, Kabil'de 100'den fazla kişinin katıldığı bir başka gösteride, protestocuların sokaklarda silahlı Taliban mensuplarının gözetiminde yürüdüğü görüldü.

Afganistan'ın Herat ve Mezar-ı Şerif kentlerinde de son günlerde küçük çaplı protestolar düzenlenmişti.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe