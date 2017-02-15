 Afganistan’da Taliban operasyonu hazırlığı | DÜNYA | DW | 05.07.2021

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DÜNYA

Afganistan’da Taliban operasyonu hazırlığı

NATO’nun çekilme sürecini hızlandırmasının ardından Taliban’ın etkisini artırdığı Afganistan’da ordunun karşı taarruz hazırlığı yaptığı bildirildi.

Afganistan'da bir askeri konvoy

Afganistan'da bir askeri konvoy

Afgan hükümetinin, radikal İslamcı Taliban'ın ilerlemesini durdurmak amacıyla ülkenin kuzeyinde büyük çaplı bir taarruz hazırlığında olduğu bildirildi.

Afgan hükümeti Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, Rus haber ajansı RIA'ya Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hükümetin Taliban'dan bir saldırı beklemediğini, ancak buna rağmen bir taarruzun "mutlaka ve kesinlikle" başlatılacağını ifade etti.

AFP ajansı ise radikal İslamcı Taliban ile çatışmaya giren binden fazla Afgan askerinin komşu ülke Tacikistan'a kaçtığını duyurdu. Habere göre, Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi pazarı pazartesiye bağlayan gece bin 37 Afgan askerinin "hayatlarını kurtarmak için" sınırı geçtiğini bildirdi. Taliban, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tacikistan sınırında altı ilçeyi tamamen kontrolünde bulunduruyor.

NATO'nun çekilme süreci Taliban'ı hareketlendirdi

NATO'nun Afganistan'daki birliklerini çekme sürecini hızlandırmasıyla Afganistan savaşında yaklaşık 20 yıl boyunca Taliban ve diğer İslamcı gruplara karşı savaşta ana üs konumundaki Bagram üssü Afgan güvenlik güçlerine teslim edildi. Kuzey Kunduz'da konuşlandırılan Alman askerleri 30 Haziran'da Afganistan'daki misyonuna son verdi. ABD de askerlerini Ağustos ayına kadar tamamen geri çekmeyi planlıyor.

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Hikmet Çetin: Taliban saldırıları olabilir

NATO'nun Afganistan'daki birliklerini çekmeye başlamasıyla önünde güçlü bir engel kalmayan Taliban'ın ise bölgedeki ilerleyişi sürüyor. Radikal İslamcı oluşum şu ana kadar çok sayıda kasaba ve şehri ele geçirirken hemen hemen tüm büyük şehirleri kuşattı.

NATO güçlerinin Afganistan'dan tamamen çekilmesinden sonra Taliban'ın ülkede iktidarı yeniden ele geçirebileceğinden endişe ediliyor.

Taliban, 1996-2001 yılları arasında ABD liderliğindeki birlikler tarafından devrilene kadar Afganistan'da yönetimi elinde tutuyordu. ABD, 11 Eylül 2001 saldırılarından sorumlu tuttuğu El Kaide ve lideri Usame Bin Ladin ile ilgili harekete geçmediği gerekçesiyle Taliban hükümetinin devrilmesini sağladı. Ancak Taliban özellikle komşu Pakistan'da toplanarak yeniden örgütlendi.

dpa/AFP/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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