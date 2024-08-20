Afganistan'da 281 polis sakalsız diye görevden alındı

Afganistan'da Taliban yönetimi sakalsız olduğu tespit edilen 281 emniyet görevlisini görevden aldı, geçen yıl ülkede 21 bin 328 müzik aleti tahrip edildi.

Afganistan'da radikal İslamcı Taliban yönetimi sakal bırakmayı reddeden emniyet güçlerini görevlerinden aldı. İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı, Salı günü düzenlediği basın toplantısında yıllık raporunu açıkladı.

Bu rapora göre, geçen yıl 13 binden fazla kişi "ahlaka aykırı eylemleri" nedeniyle gözaltına alındı. Raporda, gözaltına alınanların yaklaşık yarısının 24 saat sonra serbest bırakıldığı ifade edildi. Gözaltına alınan kişilere yönelik suçlamalar ve cinsiyetleri konusunda ise bilgi verilmedi.

Bakanlıkta Planlama ve Mevzuat Müdürü olan Muhibullah Muhlis basın toplantısında yaptığı açıklamada, sakalsız olduğu tespit edilen güvenlik güçleri mensubu 281 kişinin görevine son verildiğini belirtti.

21 binden fazla müzik aleti tahrip edildi

Geçen yıl ülkede 21 bin 328 müzik aletinin de tahrip edildiğini açıklayan Muhlis, "ahlaka ve etiğe aykırı" filmleri piyasada satmak isteyen bilgisayar operatörlerinin de engellendiğini bildirdi.

Taliban'ın Ağustos 2021'de iktidarı ele geçirmesinin ardından Kadın Bakanlığı feshedilerek, İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı kurulmuştu.

Ahlak bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından kadınları baskı altına aldığı ve ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle eleştiriliyor. BM'nin Afganistan'daki temsilcileri, bakanlığın memurlarının İslami kurallara göre giyinmedikleri gerekçesiyle kadınları gözaltına aldığını bildirmişti. Taliban ise iddiaları "mesnetsiz" olarak nitelendirerek kuralların İslami hukuk ve Afgan gelenekleri ile uyumlu olduğunu savunuyor.

Reuters/JD, BK

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