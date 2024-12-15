AfD: NATO Rusya'nın çıkarlarına saygı göstermeli

Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif partisinin eş başkanı Chrupalla, NATO'nun "Rusya'nınkiler de dahil olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinin çıkarlarına" saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Almanya'da aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin Eş Başkanı Tino Chrupalla, Rusya dahil tüm Avrupa ülkelerinin çıkarlarını gözetmediği sürece Almanya'nın NATO üyeliğini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Pazar günü Welt gazetesine bir röportaj veren Chrupalla, "Avrupa, ABD'nin çıkarlarını uygulamaya zorlandı. Biz bunu reddediyoruz" diye konuştu. Chrupalla sözlerine, "NATO bugün bir savunma ittifakı değildir. Bir savunma topluluğu, Avrupa ülkelerinin tamamının çıkarlarını kabul etmek ve bunlara saygı duymak zorundadır. Buna Rusya'nın çıkarları da dahildir. Eğer NATO bunu garanti edemiyorsa, Almanya, bu ittifakın bizim için ne derecede yararlı olduğunu gözden geçirmek zorundadır" diyerek devam etti.

Her beş seçmenden biri AfD'ye oy verecek

AfD, Rusya'nın başlattığı savaşta Almanya'nın Ukrayna'ya sağladığı askeri desteğe eleştirel yaklaşıyor. "Alman hükümeti nihayet savaşı bitirmek isteme noktasına erişmelidir" diyen Chrupalla, "Rusya bu savaşı kazanmıştır. Bu gerçeklik, Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasını sağlamak isteyenlere ulaşmıştır" diye konuştu.

2024 yılındaki Avrupa Parlamentosu seçimleri ve Almanya'daki çeşitli eyalet seçimlerinde büyük başarılar elde eden AfD'nin oy oranı, 23 Şubat'ta Almanya'da yapılacak erken federal seçimler öncesinde anketlerde yüzde 18-19 civarında seyrediyor.

Koalisyonu geçen ay çöken Başbakan Olaf Scholz'ün partisi Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı ise, yüzde 16-17 civarında. Anketlere göre, hâlihazırda muhalefette bulunan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve CDU'nun yalnızca Bavyera eyaletinde faaliyet gösteren kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) bloğu, yüzde 31-32'lik oy oranı ile ilk sırada.

Diğer partilerin tümü, AfD ile iş birliği yapmayacaklarını ilan ettiklerinden ötürü, AfD'nin hükümette yer alma ihtimali yok denecek kadar az.

DW, AFP / BÜ, EC