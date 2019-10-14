ABD'nin Menbiç'i Rus askerlerine teslim ettiği iddiası

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusuna bağlı birliklerin Suriye'nin Menbiç kentini Rus askerlere teslim ettiği öne sürüldü. Amerikan haber dergisi Newsweek'in, ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD askerleri kentten, "hassas aletleri" imha edip olabildiğince çok eşya ile bir an önce ayrılmak için kenti Ruslara teslim etti. Söz konusu Pentagon yetkilisi, Amerikan ve Rus askerlerinin kenti birlikte dolaşıp bir devir teslim töreni yapmadıklarını, amacın hızlıca şehirden ayrılmak olduğunu dile getirdi.

"Türk tarafı ile de organize bir iş birliği içindeyiz"

Alman haber ajansı dpa'nın söz konusu iddiayı doğrulatmak için ABD'nin Suriye'den sorumlu komuta merkezine sorduğu ilgili soruya ise henüz yanıt verilmedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili olarak ABD askerlerinin Irak'a gitmek üzere Menbiç'ten ayrıldığını bildirdi. Bakanlık ayrıca Münbiç'te kontrolün tamamen Suriye ordusunda olduğunu, Rus birliklerin bölgede devriye faaliyetinde bulunduğunu ve aynı zamanda Türk tarafı ile de organize bir iş birliği içinde olunduğunu duyurdu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçler Pazartesi günü daha önce Kürtlerin kontrolündeki ülkenin kuzey bölgesine intikal etmişti. Suriye ordusunun Rusya'nın desteği ile girdiği Menbiç, Fırat nehrinin batısında Halep şehrine otomobil ile iki saatlik bir mesafede yer alıyor. Kent 2011 yılında Suriye iç savaşının başlamasının ardından önce isyancıların daha sonra ise IŞİD'in eline geçmiş, 2016 yılında da Amerikan güçlerinin desteği ile şehre, IŞİD'i bölgeden süren Kürt gruplar girmişti. Kürt kaynaklara göre ABD'nin kentte üç tane askeri üssü bulunuyordu.

dpa/ET,BK

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