 AB’den Rusya’ya ″Navalni″ yaptırımı | AVRUPA | DW | 12.10.2020

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AVRUPA

AB’den Rusya’ya "Navalni" yaptırımı

Almanya ile Fransa'nın, Navalni'nin zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yönelik uygulanmak üzere hazırladığı yaptırım tasarısı, AB dışişleri bakanları tarafından onaylandı.

Rus muhalif Navalni, Berlin'deki Charite Hastanesinde tedavi görmüştü.

Rus muhalif Navalni, Berlin'deki Charite Hastanesinde tedavi görmüştü.

Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler, muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni’nin zehirlenmesi ile ilgili olarak Rusya’ya yaptırım uygulanması konusunda anlaştı. Almanya ile Fransa tarafından hazırlanan yaptırım tasarısı, sorumlular hakkında AB’ye giriş yasağı ve AB’deki banka hesaplarının dondurulması gibi maddeleri içeriyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lüksemburg’da yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanlarının söz konusu tasarıyı onayladığını bildirdi.

Almanya memnun

Söz konusu tasarıyı Fransa ile birlikte hazırlayan Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB'nin, Noviçok grubundan bir sinir gazı kullanımından dolayı Rusya'ya karşı tepki olarak sergilediği "büyük kararlılıktan" memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Heiko Maas

Heiko Maas

Maas, AB'li mevkidaşları ile bir araya geldiği toplantının başında yaptığı konuşmada, Almanya'nın zehirlenme ile ilgili ortaya çıkardığı bulguların OPCW (Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü) tarafından da teyit edilmesinin ardından olayın, "kimyasal silahlar ile ilgili anlaşmanın ihlali anlamına geldiğinin nesnel bir biçimde saptandığını" dile getirerek, bunun "sonuçsuz kalamayacağını" ifade etti.

Almanya ile Fransa tarafından geçtiğimiz hafta hazırlanan tasarıda, "Navalni'nin zehirlenme olayının, Rusya'nın katkısı ve sorumluluğu dışında mantıklı bir izahının bulunmadığı" belirtiliyor. Josep Borrell, dışişleri bakanlarının tasarıyı kabul etmesinin ardından, yaptırımların uygulanması için gerekli hazırlıklara AB kurumları tarafından başlanacağını bildirdi. Yaptırımlardan somut olarak kaç kişinin ve kimlerin etkileneceğine dair bir soruyu ise Borrell yanıtsız bıraktı.

Söz konusu yaptırım tasarısının, "Resmi görevleri gereği, bu suçtan (zehirleme vakası) ve böylece uluslararası hukuk normlarının ihlalinden sorumlu olan şahısları" kapsaması öngörülüyor.

AFP / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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Maas: Navalni olayı yanıtsız kalmayacak

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Navalni olayı ile ilgili olarak Rusya'ya yaptırım uygulamaktan başka bir yol olmadığını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Berlin'e diyalog çağrısında bulundu.  

Navalni zehirlenmesinden Putin’i sorumlu tuttu

Berlin’de tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek rehabilitasyon sürecine giren Rus muhalif Navalni, zehirlenmesinden Putin'i sorumlu tuttu. Navalni, Rusya’ya dönmekten de korkmadığını dile getirdi.  

Almanya: Fransa ve İsveç Navalni’nin zehirlendiğini doğruladı

Almanya’da federal hükümet Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’nin Noviçok grubundan bir sinir gazı ile zehirlendiğine dair bulguların Fransa ve İsveç’teki laboratuvarlar tarafından da doğrulandığını açıkladı.  

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