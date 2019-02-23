ABD'den Venezuela uyarısı: Harekete geçeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Venezuela'ya komşu ülkelerden gönderilen insani yardımların sınırdan içeri girmesini sağlamaya çalışan muhalefet destekçileriyle Venezuela güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda Cumartesi günü iki sivilin daha ölmesini eleştiren Pompeo, "Ne tür bir hasta tiran, aç insanlara yiyecek ulaştırılmasını engeller? Yardım yüklü tırların yanmış görüntüleri korkunç" ifadesini kullandı. Pompeo, "ABD, Maduro'nun eşkıyalarının Venezuela'da sivillere düzenlediği saldırıları kınıyor" diye ekledi.

Pompeo, "ABD, Venezuela'da demokrasinin barışçıl şekilde geri getirilmesine engel olanlara karşı harekete geçecek. Artık çaresiz Venezuela halkının ihtiyaçlarını desteklemek için harekete geçme vaktidir" dedi. ABD Dışişleri Bakanı, "özgürlük mücadelelerini sürdürenlerle dayanışma içinde olduklarını" sözlerine ekledi.

Pompeo ayrıca, "Kübalı ajanlar Maduro adına Venezuela halkına saldırılar yöneltiyor. Venuzuela ordusu görevini yapmalı ve ülkenin vatandaşlarını korumalı, Havana'daki kuklacıların çocukları aç bırakmasını engellemeli" ifadesini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD işgali için bir bahane olarak nitelendirdiği yardımların ülkeye girişini engellemek için ülkenin Kolombiya ve Brezilya ile arasındaki sınır kapılarının bir bölümünü kapatmıştı. Brezilya-Venezuela sınırı yakınlarında çıkan çatışmalarda dün 14 yaşında bir çocuk dâhil iki kişi hayatını kaybetmişti. Kolombiya sınırında çıkan olaylarla birlikte yaralı sayısı 300'ü geçmişti.

Maduro Cumartesi günü ayrıca, Kolombiya'nın Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido'ya verdiği desteğe tepki olarak Bogota ile diplamatik ilişkileri kestiklerini ve Kolombiyalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre verdiğini açıkladı.

DW,AFP/CÖ,EC

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