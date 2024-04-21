ABD'den Ukrayna ve İsrail'e 87 milyar dolarlık yardım

ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik güvenlik yardımlarını içeren 95 milyar dolarlık yasa paketini onayladı.

ABD'de Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi; Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık yardımda bulunulmasını öngören yasa paketini kabul etti.

Yapılacak yardımın yaklaşık 61 milyar doları Ukrayna'ya yönelik. Bunun 23 milyar doları ABD silahları ve stoklarının yenilenmesini içeriyor.

İsrail'e yapılacak 26 milyar dolarlık yardımın 9,1 milyar dolarının ise insani ihtiyaçlara yönelik olduğu belirtildi.

Yaklaşık 8 milyar dolarlık kısım ise başta Tayvan olmak üzere Hint-Pasifik bölgesine tahsis edilecek.

Dört ayrı yasa tasarısını içeren paket, dondurulmuş Rus varlıklarının satılmasına ve elde edilecek paranın Ukrayna'nın yeniden inşası için bu ülkeye verilmesine de imkân tanıyor. Yasa paketi, Çin'e ait sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanmasına olanak sağlayan bir madde de içeriyor.

Senato'dan da geçmesi bekleniyor

Temsilciler Meclisi'nden geçen paketin Salı günü Senato gündemine alınması ve birkaç gün içinde onaylanarak ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulması bekleniyor.

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa Cumhuriyetçiler, Senato'da ise Demokratlar sahip.

Demokrat Partili Biden ve Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'daki lideri Mitch McConnell dâhil birçok üst düzey isim, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ı yardım paketini oylamaya sunmaya çağırıyordu.

ABD Başkanı Biden, 95 milyar dolarlık yardım paketinin, "İsrail'in eşi benzeri görülmemiş İran saldırılarıyla karşı karşıya olduğu ve Ukrayna'nın Rusya tarafından bombalanmaya devam ettiği, son derece acil bir anda geldiğini" belirtti.

Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin 218, Demokratlarınsa 213 sandalyesi bulunuyor.

Ukrayna'ya yönelik yardımı içeren tasarı, 112'ye karşı 311 oyla kabul edildi. Bu durum, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin yarısından fazlasının tasarının aleyhinde oy kullandığına işaret ediyor. Bazı Cumhuriyetçiler, ABD'nin hâlihazırda 34 trilyon borcu olduğunu belirterek Ukrayna'ya daha fazla yardımda bulunulmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Kongre'deki İsrail çatlağı

Temsilciler Meclisi'ndeki oylama, Kongre'de İsrail'e destek konusunda yaşanan çatlağı da gözler önüne serdi. İsrail'e yardımlara ilişkin tasarı, 58'e karşı 366 oyla kabul edildi. Ret oyu veren vekillerden 37'sinin Demokrat, 21'inin Cumhuriyetçi olduğu görüldü.

Kongre'de özellikle bazı Demokratlar son aylarda, İsrail hükümetinin Gazze'de sivil can kayıplarına yol açan uygulamalarına yönelik eleştirilerini sertleştirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yardım paketinin ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından teşekkür mesajı yayımladı.

Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, tasarının ABD Kongresi'nde "ezici çoğunlukla" kabul edilmesinin, İsrail'in ABD'de her iki parti tarafından da desteklendiğini gösterdiğini ve "Batı medeniyetinin savunulması" anlamına geldiğini ifade etti.

DW,Reuters,AFP/CÖ,JD

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