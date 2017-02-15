ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye ile ilişkiler konulu Senato oturumunda senatörlerin sorularını yanıtladı. ABD yönetiminin Rus S-400 füze savunma sistemleri alımıyla uyguladığı yaptırımların yürürlükte olduğunu hatırlatan Nuland, Rusya'dan yeni büyük silah sistemlerinin satın alınması durumunda yeni yaptırımların devreye gireceği uyarısı yaptı.

Türkiye, S-400 alımları nedeniyle ABD'nin Rusya'ya karşı çıkardığı CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'i yaptırım listesine dahil etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland

Rusya "Görüşmeler nihai aşamada" demişti

Rus devletine bağlı savunma sanayisi ihracat şirketi Rosoboronexport'un CEO'su Aleksander Mikheyev dün yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yeni parti S-400 sistemleri sevkiyatı için bir proje geliştirdiklerini ve projenin önümüzdeki aylarda tamamlanmasını beklediklerini açıklamıştı. Mikheyev, görüşmelerin nihai aşamada olduğunu, teknolojik iş birliği için bir program ve mali model oluşturma sürecinde bulunduklarını kaydetmişti.

Rusya, ABD'nin S-400'ler nedeniyle Türkiye'yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkarmasının ardından Türkiye'ye Su-35 ve Su-57 uçakları satmaya hazır olduğunu bildirmişti.

"Maraş kararı geri alınmalı"

Nuland, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyareti sırasında açıklanan, Maraş bölgesinin yüzde 3,5'lik bölümünün açılmasıadımına da değinerek Türkiye'yi bu kararı geri almaya çağırdı.

"Kıbrıs'a barış ve istikrarı sadece Kıbrıslıların öncülüğünde, iki bölgeli, iki toplumlu bir sürecin getireceğine inanıyoruz" diyen Nuland, Maraş'ın açılması kararını "provokatif" ve "kabul edilemez" bulduklarını ve kararın geri alınması çağrısını Türk yetkililere de bizzat ilettiğini kaydetti.

AFP,rtr/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe