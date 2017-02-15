ABD'den IŞİD-K'ya misilleme saldırısı

Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na 26 Ağustos Perşembe günü düzenlenen kanlı saldırıyı planladığı belirtilen bir IŞİD-K üyesine ABD güçlerinin havadan saldırı düzenlediği açıklandı. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Bill Urban, ABD askeri kuvvetlerinin hedef aldığı kişiyi vurduğunu, ilk belirlemelere göre sivil kayıplar da yaşanmadığını açıkladı. Afganistan’ın doğusunda Pakistan sınırı yakınındaki Nangahar vilayetindeki hava saldırısının insansız hava aracıyla yapıldığı açıklandı. Nangahar etrafında bulunan görgü tanıkları kentte patlamalar olduğunu bildiriyor.

Adının açıklanmasını istemeyen bir ABD’li yetkili, saldırının "Reaper" model bir insansız hava aracı ile düzenlendiğini, hedefin, Kabil’deki saldırının planlayıcısı olan IŞİD-K yöneticisi olduğunu söyledi. Taliban da bazı IŞİD-K üyelerinin gözaltına alındığını açıkladı. Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na 26 Ağustos Perşembe günü düzenlenen intihar saldırısında aralarında 13 ABD askerinin de bulunduğu en az 85 kişi hayatını kaybetmişti. Bazı yayın kuruluşları ise saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısını 200 olarak belirtiyor. Saldırıyı, IŞİD'in Afganistan'daki uzantısı olan IŞİD-K üstlenmişti.

"Misilleme saldırısı sembolik"

Uluslarası uzmanlar, ABD’nin misilleme saldırısının daha çok sembolik bir anlamı olduğunu ve ABD’nin IŞİD-K’yı yok etmeye yönelik pek de müdahale yeteneğinin bulunmadığı yorumunu yapıyor. Adının açıklanmasını istemeyen bir ABD’li ordu üyesi, 2014'ten beri IŞİD-K’yı yok etmek amaçlı çaba gösterildiğini ve binlerce kişilik kara gücüyle bile bunun başarılamadığını söyledi.

Almanya Bilim ve Siyaset Vakfı (SWP) uzmanlarından Guido Steinberg, Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte, ABD'nin insansız hava aracıyla düzenlediği saldırının Washington’un hareket yeteneğini ortaya koymak amaçlı olduğunu söyledi ve halen ABD istihbaratının tehlikeli teröristlerin kaldığı yerlere dair bilgi sahibi olduğunu söyledi. Gelecekte, belli terör örgütü yöneticilerine yönelik bu tür saldırılar düzenlemenin daha da zorlaşacağını belirten Steinberg'e göre, perşembe günü düzenlenen saldırıyla IŞİD-K da savaşın taraflarından biri olduğu ve kendisinin de belli taleplerinin bulunduğu mesajını vermek istedi.

Kabil'de düzenlenen saldırı sonrasında havalimanının önü

ABD 31 Ağustos’ta ülkeden çıkıyor

ABD, daha önce duyurduğu gibi 31 Ağustos’ta Afganistan’tan tamamen çıkmaya hazırlanıyor. Reuters haber ajansına konuşan Batılı bir yetkili, askerlerin tahliyesi yapılırken diğer yandan da ülkeden ayrılmak isteyen bütün yabancıların 48 saat zarfında çıkmasının sağlanmasına da çabaladıklarını söyledi. Kabil havalimanının etrafını kuşatan Taliban güçlerinin çemberi daha da daralttığını belirten yetkili, ancak henüz havalimanın içine girilmediğini de söyledi.

Halen Kabil’de bulunan son yabancılar dışında 5 bin ABD askerinin de önümüzdeki saatlerde tahliyesinin süreceği bildiriliyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ülkede saldırılar düzenleneceğine yönelik güçlü ipuçları bulunduğu da belirtti. Afganistan'dan tahliyelerin yapılmasını sağlayan askerlerin ülkeden ayrılmasına yönelik son sürecin operasyonun en tehlikeli aşaması olduğu da vurgulayan sözcü, güvenliği sağlayan asker sayısının azaldıkça tehlikenin artacağına dikkat çekti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD güçleri çekildikten sonra da ülkeden çıkışın mümkün olması için radikal İslamcı Taliban ile belli alanlarda işbirliği yapılmasının zaruri olacağını söyledi. Psaki, Taliban'ın ülkenin büyük kısmını kontrolü altına aldığı gerçeği ile karşı karşıya olunduğunun altını çizdi. İlaveten IŞİD-K’nın düzenlediği saldırı sonrası Afganistan’ın terör gruplarının palazlandığı bölge olmasını engellemek amacıyla da Taliban ile işbirliğinin bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Bağdat'ta terörle mücadele konferansı

Öte yandan Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen uluslararası bir konferansta IŞİD ve diğer terör örgütleriyle mücadele ele alınıyor. İki gün sürecek konferansa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah'ın yanı sıra İran, Suudi Arabistan ve Türkiye'den yetkililer de katılıyor.

Fransa'ya göre Irak terörle mücadelede anahtar rol oynuyor. 2014'te Irak ve Suriye topraklarının bir kısmında kendi halifeliğini ilan eden IŞİD askeri açıdan mağlup edilmiş sayılıyor.

Reuters, AFP/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe