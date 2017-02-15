Biden misilleme tehdidine bulundu

Tahliyeler devam ederken Kabil'de Hamid Karzai Havaalanı'nın önünde düzenlenen intihar saldırısında 13 Amerikan askeri ve en az 60 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Kalabalığın arasına karışan iki intihar bombacısının düzenlediği saldırıda en az 140 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada saldırıdan IŞİD'in Afganistan'daki uzantısı IŞİD-K'nın (IŞİD-Horasan grubu) sorumlu olduğunu söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, saldırının karşılığının verileceğini belirterek "Onları yakalayacağız ve bedelini ödeteceğiz" ifadelerini kullandı.

Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Biden, IŞİD-K'nın mevzilerine saldırı emri verdiğini, ayrıca askeri yetkililerle diğer seçenekleri görüştüklerini de ifade etti. Tahliye operasyonlarının ise planladığı gibi 31 Ağustos'a kadar devam edeceğini vurgulayan Biden, "Teröristlerin bizi durdurmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Saldırının ardından Kabil

"Taliban tahliyelere yardımcı olacak"

Biden, Beyaz Saray'daki basın toplantısında gazetecilerin Kabil havaalanının güvenliğini Taliban'a bırakmanın hata olup olmayacağı sorusunu da yanıtladı. Taliban'ın "iyi adamlar" olmadığını ve ABD'nin onlara güvenmediğini söyleyen Biden, ancak uluslararası toplumla işbirliği yapmasının Taliban'ın çıkarına olduğuna inandığını dile getirdi. Biden, bu nedenle de Taliban'ın ABD askerlerinin çekilmesinden sonra da Amerikan vatandaşlarının ve eski Afgan çalışanlarının tahliyesine yardımcı olacağını düşündüğünü kaydetti.

Kabil'den tahliyeler devam ediyor

"Başka saldırılar olabilir"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth Frank McKenzie, Kabil'de başka terör saldırılarının da düzenlenebileceği uyarısında bulunarak "Bu saldırılara karşı hazırlıklı olmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. McKenzie, şu anda "aşırı aktif bir tehdit durumunun" olduğunu söyledi.

Öte yandan Biden, saldırıda hayatını kaybeden askerler için ABD'deki tüm resmi kurumlarda bayrakların yarıya indirilmesi emri verdi.

dpa,Reuters/HS,SSB

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