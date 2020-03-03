ABD ve AB'den mülteciler için mali yardım sözü

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, ülkesinin Suriyelilere ulaştırılmak üzere 108 milyon dolarlık ek fon ayırdığını açıkladı. Craft, fonun İdlib'den kaçan mültecilerin kendi ülkelerinde veya bölgede gıda, barınma, kışlık giyecek, battaniye, tıbbi malzeme ve içme suyu gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için ayrıldığını söyledi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile birlikte Hatay'daki Cilvegözü sınır kapısında incelemelerde bulunan Craft, diğer ülkelere de yardımlarını artırma çağrısında bulundu.

Yunanistan-Türkiye sınırı

AB'den Yunanistan'a 700 milyon euro yardım

Ankara'nın Avrupa'ya geçmek isteyenleri engellemeyeceğini açıklaması üzerine Türkiye'deki binlerce mültecinin hücum ettiği Yunanistan-Türkiye sınırını ziyaret eden Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'in Atina'ya 700 milyon euro yardımda bulunacağını duyurdu.

Bunun 350 milyonluk kısmının hemen, ikinci bölümün de talep olması halinde hazır tutulacağını söyledi. Söz konusu maddi yardımın göç koordinasyonu, alt yapının kurulması ve işletilmesi gibi alanlarda kullanılmasının öngörüldüğü bildiriliyor. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Yunan hükümeti'ne doğrudan destek konusunda AB'nin kararlı olduğunu da vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu

Yunanistan sınırı AB sınırıdır

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunanistan sınırının Avrupa Birliği'nin de sınırı olduğunu vurgulayarak, Yunan sınır ve sahil koruma güçlerine Avrupa'ya kalkan oldukları için teşekkür de etti.

Mültecilerin yaşadığı insanlık dramına ilişkin de konuşan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Ankara'yı ise eleştirdi.

Ankara'yı mültecileri yalan sözlerle güvensiz bir duruma sürüklemekle suçlayan Alman politikacı, Erdoğan'ı kastederek "Avrupa'nın birliğini test etmek isteyenler, yanılacaktır "diye konuştu. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Şimdi sukuneti muhafaza etmenin, konsantre olmanın ve temel değerler üzerinden hareket etmenin zamandır" şeklinde konuştu.

DPA/ ETO, HS

© Deutsche Welle Türkçe