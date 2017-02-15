 ABD istihbaratı: Rusya Ukrayna sınırına 110 bin asker gönderdi | DÜNYA | DW | 06.02.2022

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DÜNYA

ABD istihbaratı: Rusya Ukrayna sınırına 110 bin asker gönderdi

ABD istihbaratına göre Rusya, olası işgal için gerekli askeri birliklerin yüzde 70’ini Ukrayna sınırında konuşlandırdı. ABD’li yetkililer Rusya’nın işgali halinde Ukrayna’da 25-50 bin sivilin ölebileceğini açıkladı.

Amerikan istihbarat birimleri Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgali için gerekli birliklerin yüzde 70'ini sınırda konuşlandırdığını açıkladı. ABD istihbarat teşkilatlarının açıklamasına göre Rusya 110 bin askeri Ukrayna sınırınagönderdi. Amerikalı yetkililer Rusya-Ukrayna sınırında asker konuşlandırmanın bu hızla gitmesi halinde Şubat ortasına kadar 150 bin Rus askerinin işgal için hazır edilebileceğini kaydediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bütün seçenekleri açık bırakmak istediğini belirten yetkililere göre Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donbas bölgesiyle sınırlı kısmi bir işgal olabileceği gibi Rusya'nın ülkeyi kapsamlı bir biçimde işgal etmesi de mümkün. Bunun yanı sıra olası bir işgalde Rusya'nın 48 saat içinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ele geçirebileceği ve Devlet Başkanı Volodoimir Zelenskiy'i devirebileceği tahmin ediliyor.

Rus askerleri askeri tatbikat sırasında

Rus askerleri askeri tatbikat sırasında

"50 bin kişi ölebilir"

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre ABD yönetimi olası bir işgalde Ukrayna'da onbinlerce sivilin öleceğini tahmin ediyor. New York Times gazetesine konuşan üst düzey Amerikan hükümet temsilcileri Rusya'nın işgale girişmesi halinde Ukrayna'da 25-50 bin sivilin öleceğini açıkladı. Ukrayna ordusundan 25 bine yakın askerin Rus ordusundan ise 10 bin askerin ölebileceği tahmini yapıldı.

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Ukrayna’da siviller olası bir Rus saldırısına hazırlanıyor

Amerikalı yetkililere göre Rusya'nın olası işgali Ukrayna'dan bir sığınmacı akınına da yol açabilir ve beş milyon insan başta Polonya olmak üzere başka ülkelere sığınma girişiminde bulunabilir.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ABD yolcusu gündemdeki en önemli konu Ukrayna krizi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ABD yolcusu gündemdeki en önemli konu Ukrayna krizi

Almanya Başbakanı Scholz ABD'ye gidiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya-Ukrayna krizinin yaşandığı bir dönemde bugün ABD'ye gidiyor. Scholz'un Washington temaslarındaki en önemli gündem maddesini Ukrayna krizi oluşturacak. Almanya Başbakanı, Pazartesi günü ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da görüşecek. ABD Rusya'nın Ukrayna sınırında asker konuşlandırmasını sert bir dille eleştiriyor.

AFP, dpa / HT,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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