 ABD ile Taliban arasında ″yeni sayfa″ arayışı | DÜNYA | DW | 11.10.2021

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DÜNYA

ABD ile Taliban arasında "yeni sayfa" arayışı

Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirdiği 15 Ağustos sonrasında ABD'li yetkililer ile Taliban ilk kez yüz yüze görüşmeler için Katar'da bir araya geldi. ABD görüşmeleri "samimi ve profesyonelce" diye nitelendirdi.

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ABD'li yetkililer, Afganistan'da 15 Ağustos'ta iktidarı ele geçirmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşmeler için Taliban ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar'da haftasonunda gerçekleştirilen görüşmelerde Afganistan'da güvenlik ve insan hakları ile ilgili konuların ele alındığı bildirildi.

Bakanlık sözcüsü Ned Price, görüşmelerin "güvenlik ve terör ile ilgili endişelere, ABD ile diğer ülke vatandaşlarının ve Afgan partnerlerin güvenli geçişleri" konusuna odaklandığını, ayrıca Afgan kadınların toplumun her alanına katılımı gibi insan haklarıyla ilgili konuların gündeme geldiğini kaydetti.

ABD: Sözlere değil eylemlere göre değerlendireceğiz

Price, Afgan halkına doğrudan insani yardımların da görüşüldüğünü belirterek görüşmelerin "samimi ve profesyonelce" geçtiğini, ABD'li yetkililerin Taliban'ın sözlerine değil, eylemlerine göre değerlendireceğini bir kez daha vurguladığını belirtti.

ABD öncülüğündeki Batılı ülke askerlerinin 20 yıllık savaşın ardından ülkeden çekilmesi sonrası Taliban ülkede iktidarı yeniden ele geçirmişti. Uluslararası tanınma için ılımlı mesajlar vermeye özen gösteren Taliban'ın ülke içinde ise başta insan hakları olmak üzere baskıcı uygulamalara başvurduğu yönünde haberler geliyor. Taliban'ın uluslararası tanımanın yanı sıra ülkede baş gösteren ekonomik ve insani kriz ile başa çıkabilmek için de yardıma ihtiyacı bulunuyor.

İlişkilerde "yeni sayfa"

Katar merkezli El Cezire televizyonu, Cumartesi günü, fiilen görevdeki Afganistan Dışişleri Bakanından alıntı yaparak Taliban temsilcilerinin ABD'den Afganistan Merkez Bankası rezervleri üzerindeki ambargoyu kaldırmasını istediklerini duyurmuştu. Emir Han Mutteki'nin ayrıca Washington'ın ülkeye koronavirüs aşısı sağlama sözü verdiğini ve iki tarafın ilişkilerde "yeni bir sayfa açma" konusunu istişare ettiklerini söylediği aktarıldı.

ABD'nin de Afganistan'da kaçırılan Amerikan vatandaşı Mark Frerichs'in serbest bırakılması ile Afganistan'da El Kaide ve diğer aşırılıkçı örgütlerin barındırılmaması konularında bastırdığı belirtiliyor.

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkililer, hafta sonunda Katar'da gerçekleştirilen görüşmenin, Taliban ile "pragmatik ilişkilerin devamı" olduğunu, Taliban'ın tanınması ya da örgüte meşruiyet kazandırılması" anlamına gelmediğini vurguladı.

AP,rtr/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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ABD Taliban ile görüşmeler yapacak

ABD, Afganistan'dan çekilmesinin ardından ilk kez Taliban ile görüşeceğini duyururken, bunun Taliban hükümetini tanımak anlamına gelmeyeceğini vurguladı.  

"Afganistan'da silahlar Türkiye'ye değil Taliban'a verildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Afganistan'daki silahları Türkiye'ye değil Taliban'a devretmeyi tercih ettiğini belirtti, S-400'ler konusunda "Başka ülkeden alacağım savunma sistemine müdahale edemezsiniz" dedi.  

BMGK daimi üyelerinden Taliban’a karşı ortak tavır

BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’nın dişişleri bakanları, Taliban'la ilişkiler konusunda ortak bir çizgi izleme konusunda anlaşmaya vardı.  

Afganistan'da kız öğrencilerin okullarına dönmesine izin yok

Ortaokulların eğitime devam edeceğini belirten Taliban, erkek öğretmen ve öğrencilere okullara dönme çağrısı yaptı. Taliban’ın çağrısında kız öğrencilere ilişkin bir ifade ise yer almadı.  

ABD’den Taliban’a övgü: İş birliğine açık ve profesyonel

ABD, Taliban'ın Afganistan'dan yapılan ilk ticari uçuş öncesinde gösterdiği tavrı övdü. Açıklamada Taliban'ın tutumu "iş ciddiyetine uygun, iş birliğine açık ve profesyonel" olarak nitelendi.  

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