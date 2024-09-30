ABD: İsrail Lübnan konusunda ABD'yi bilgilendirdi

Bir süredir Lübnan'a hava saldırıları düzenleyen İsrail'in kısa süre içinde kara harekatına başlaması bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada, İsrail'in ABD'yi bir dizi kara operasyonu konusunda bilgilendirdiği belirtildi. Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'le bazı görüşmeler yaptıklarını söyleyerek, "Bize bunların sınıra yakın Hizbullah altyapısını hedef alan sınırlı operasyonlar olduğunu söylediler" dedi.

Bu açıklama öncesinde ABD Savunma Bakanlığı, ABD ile İsrail'in "İleriye dönük en iyi yolun seçilmesi için" görüşmeye devam ettiğini bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Sabrina Singh, düzenlediği basın toplantısında "Onlarla (İsrail'le) diyaloğumuzu sürdürüyor ve daha fazla bilgi almaya çalışıyoruz" dedi.

Singh ayrıca, İsrail'in Pazar günü Yemen'e gerçekleştirdiği hava harekatı konusunda ABD'yi bilgilendirdiğini ancak saldırının ABD ile koordineli bir şekilde yapılmadığını dile getirdi.

Amerikan Washington Post gazetesi ABD'li yetkililerin açıklamaları öncesinde adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde İsrail yönetiminin Washington'u sınırlı bir kara operasyonunun kısa zaman içinde başlayabileceği konusunda bilgilendirdiğini duyurmuştu. Söz konusu habere göre bilgilendirmede, Hizbullah'ı hedef alacak söz konusu kara operasyonunun, 2006'daki harekata göre daha küçük olacağı ve İsrail'in Lübnan sınırına yakın yerleşim birimlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirileceği iletildi. Hizbullah ise daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in olası bir kara harekatına "kararlılıkla" yanıt vereceğini duyurmuştu.

Biden: Artık ateşkes yapmalıyız

ABD Başkanı Joe Biden ise İsrail'in Lübnan'a yönelik olası bir kara operasyonuna net bir dille karşı çıktı. Bir gazetecinin sorusu üzerine, çatışma bölgelerindeki durumdan haberdar olduğunu ifade eden Biden, İsrail'in kara operasyonu yapma olasılığı ile ilgili olarak "Artık ateşkes yapmalıyız" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi ile İran destekli Hizbullah'a karşı verilen mücadelenin sona ermediğini ve ülkesinin gerekirse hava kuvvetlerinin yanında kara ve deniz gücünü de devreye sokacağını belirtti.

Siyasi gözlemciler, İsrail'in olası bir kara operasyonunun bölgede savaşın, İran ve ABD ordularının da dahil olacağı şekilde yayılmasına neden olabileceğinden endişe ediyor.

Joe Biden Fotoğraf: Chris Kleponis/ZUMA Wire/Imago Images

Fransa'dan İsrail'e: Kara operasyonundan vazgeç

Paris ise İsrail'in Lübnan'a yönelik olası bir kara operasyonuna karşı çıkıyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'i Lübnan topraklarında bir kara operasyonu girişiminde bulunmaması konusunda uyararak ülkesinin Lübnan ordusuna desteğinin devam edeceğini bildirdi.

Lübnan'ı ziyaret eden Bakan Barrot, burada gazetecilere yaptığı açıklamada "İsrail'i her türlü kara işgalinden vazgeçmeye ve silahları susturmaya çağırıyorum. Bölgenin isitikrarsızlaşmaması için aynı çağrıyı Hizbullah'a da yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki haftadır Lübnan'a hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu geçen Cuma günü bu saldırılardan birinde Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmüştü. Saldırılarda çok sayıda Hizbullah komutanı da hayatını kaybetti. Ancak İsrail her ne kadar saldırıların sadece Hizbullah hedeflerine yönelik olduğunu dile getirse de, son iki hafta içinde bin Lübnanlı yaşamını yitirdi; yaklaşık bir milyon Lübnanlı da evini terk ederek başka bölgelere kaçmak zorunda kaldı.

Almanya Büyükelçilik personelini tahliye ediyor

Almanya, İsrail'in yoğun hava saldırılarına maruz kalan Beyrut'taki Büyükelçilik personelinin büyük bölümünü tahliye etme kararı aldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı ile Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Beyrut Büyükelçiliği'nde görev yapan ve orada bulunması şart olmayan tüm personel ile onların yakınlarının Almanya götürülmesi için orduya ait bir uçağın Lübnan'a gönderildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, sadece Büyükelçilik çalışanları ile yakınlarının değil, Lübnan'da bulunan ve sağlık durumu nedeniyle özellikle risk altında olan Alman vatandaşlarının da Lübnan'dan çıkarılacağı ifade edildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünün verdiği bilgiye göre şu an Lübnan'da yaklaşık bin 800 Alman vatandaşı bulunuyor. Almanya'nın Beyrut Büyükelçiliği de, ülkeden kendi imkanlarıyla ayrılmak isteyen Alman vatandaşlarına yardımcı olunacağını duyurdu.

Reuters,AFP / ET,HT

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