ABD Genelkurmay Başkanı’ndan Afganistan’da iç savaş uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Afganistan'da bir iç savaş süreci yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Almanya'daki ABD üslerinden Ramstein'da Fox News televizyonuna röportaj veren Milley, "Taliban, iktidarını sağlamlaştırıp bir hükümet inşa edebilir mi, bilmiyorum" dedi ve şöyle devam etti: "Benim askeri açıdan tahminim, durumun büyük olasılıkla bir iç savaşa dönüşeceği yönünde." Orgeneral Milley, oluşacak ortamda El Kaide ve IŞİD gibi örgütlerle birlikte, diğer çok sayıdaki militan oluşumların da ülkede yeniden güç kazanabileceğini dile getirdi.

Milley ayrıca, önümüzdeki "12, 24 ya da 36 ay içinde bu bölgeden kaynaklanan terörizmin yeniden canlanabileceğini" belirtti.

Pencşir Vadisi'nde direniş

Başkent Kabil'in kuzeydoğusunda yer alan Pencşir Vadisi'nde Taliban ile liderliğini Ahmed Mesud'un yaptığı Afganistan Ulusal Direniş Cephesi (NRFA) arasındaki çatışmalar ise devam ediyor. Her iki tarafın, üstünlüğün kendilerinde olduğunu açıkladığı Pencşir Vadisi, büyük oranda Taciklerin yaşadığı bir bölge. Direnişçilerin lideri Ahmed Mesud'un babası Ahmed Şah Mesud 1980'li yıllarda Sovyet işgaline karşı mücadele etmiş ve bölgenin Sovyet hakimiyetine girmesine engel olan komutanlar arasında yer almıştı. Baba Mesud daha sonra, 1996-2001 yılları arasında da aynı bölgede Taliban ile savaşmış ve yine saldırıların püskürtülmesine büyük katkı sağlamıştı.

Reuters,dpa / ET,SSB

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