Abbas ile Haniye Kahire öncesi Ankara'da buluştu

Abbas ile Haniye Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da görüştü. Filistinli iki liderin buluşmasına, 30 Temmuz'da farklı Filistinli grupların bir araya geleceği Kahire toplantısı öncesinde büyük önem atfediliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Kahire'de Filistinli grupları bir araya getirmek amacıyla 30 Temmuz'da düzenlenecek toplantı öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Resmi ziyaret için Ankara'da bulunan Abbas, dün ikili temaslarının ardından Erdoğan ile bir araya gelmiş, bu görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmişti.

Mahmud Abbas'ın ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu'nun da Türkiye'ye gelerek, kısa bir çalışma ziyareti yapması planlanmış, ancak bu ziyaret sağlık sorunları nedeniyle ertelenmişti. Geçen hafta sonu kalp pili takılması ve doktorlarının uçağa binmesini riskli görmesi nedeniyle ertelendiği belirtilen ziyaretin en az birkaç hafta daha yapılamayacağı tahmin ediliyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, resmî ziyaretini sürdüren Abbas ve Haniye ile bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Bu iki liderin görüşmesi, 29-30 Temmuz'da Kahire’de düzenlenecek olan ve farklı Filistinli grupları bir araya getirmek için planlanan toplantı öncesinde olması açısından önem taşıyor.

Erdoğan: Filistin Türk halkının gönlünde müstesna bir yere sahip

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın söz konusu görüşmede, Abbas ve Haniye'ye, iki lideri Ankara'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Filistin'in Türk halkının gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu" aktardığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca şunlar denildi: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Filistin halkının birlik ve beraberliğinin önemine dikkati çekerek, Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğün barış sürecini baltalamak isteyen aktörlerin işine yaradığını belirtti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Gazze'ye uygulanan ablukayı kabul etmediklerini belirterek, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguladı."

Bu arada Hamas başta İsrail olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB) ve bazı ülkeler tarafından "terör örgütü" olarak görülüyor ve Türkiye-İsrail ilişkilerinin önemli sorunlarından biri olarak değerlendiriliyor. Hamas'ın Türkiye'deki hareketliliğinden hoşnut olmayan İsrail, Ankara'dan bunun sona erdirilmesini talep ediyor.

Haniye ve Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından ağırlandı Fotoğraf: ANKA

Kahire'deki toplantının önemi

Mısır'ın başkenti Kahire'de bu hafta sonu Abbas'ın çağrısı ile yapılması planlanan toplantıda, Filistinli grupların aralarındaki sorunları çözüme kavuşturmaları ve siyasi bölünmenin sona ermesi için çalışmaları bekleniyor.

Filistin'de 2006 yılında yapılan seçimlerin ardından, El Fetih ile Hamas arasında gerginlik dönemi başlamıştı. Seçimde Hamas, Filistin Parlamentosu'nda çoğunluğu elde etmiş, ancak ardından kurulan hükümetin kısa sürmesi iki grup arasındaki ayrımı derinleştirmişti. 2007'de iki örgüt arasındaki çatışmaların ardından da El Fetih Gazze Şeridi'nden çıkartılmıştı.

O tarihten bu yana Abbas’ın başında olduğu El Fetih, Batı Şeria'nın İsrail kontrolü altında olmayan bölümlerinde, Hamas ise Gazze'de etkin konumda.

Filistin'de uzun süredir devam eden bölünmüşlüğü sonlandırmak için 2022'de Cezayir'de bir araya gelen Hamas ve Fetih hareketi dahil 14 grup, aralarında uzlaşarak "Cezayir Bildirisi"ni yayımlamıştı.

Abbas, İsrail'in son Cenin operasyonunun ardından, grupların 30 Temmuz'da yeniden bir araya gelmesi için çağrı yapmış ve Hamas dahil pek çok grup buna uyacağını belirtmişti.

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