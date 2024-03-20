AB Ukrayna'ya gümrük muafiyetini kısıtladı

Avrupa Birliği Ukrayna'ya uygulanan gümrük muafiyetini sürdürme kararı aldı, ancak bazı ürünlere kota getirilecek.

Avrupa Parlamentosu (AP) Ukraynalı gıda üreticilerine Haziran 2025'e kadar AB pazarlarına gümrüksüz erişim hakkı tanınması konusunda geçici anlaşmaya vardı.

Ancak bazı tarım ürünlerinin miktarları sınırlandırılacak.

Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu Ukrayna'dan ithal edilecek kümes hayvanları, yumurta, şeker, yulaf, mısır, tahıl ve bal için bir "acil durum freni" uygulanacağını açıkladı. Buna göre, AB'ye ithal edilecek söz konusu ürünlerin miktarlarının 2022 ve 2023 yıllarına ait ortalama ithalat değerlerini aşması halinde bunlardan gümrük vergileri tahsil edilecek.

Buğday ithalatına ise ilk aşamada gümrük vergisi uygulanmayacak, ancak ithal edilen ürünün belirli bir miktarı aşması halinde gümrük vergisi yürürlüğe girebilecek.

Polonyalı çiftçilerin traktörlü protestosu. Fotoğraf: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Avrupalı çiftçiler tepkili

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına karşılık olarak AB, Haziran 2022'de Kiev'e uygulanan gümrük vergilerini ve diğer kısıtlamaları kaldırmıştı. AB böylece Ukrayna ekonomisinin daha fazla zarar görmesini engellemeye yönelik adım atmıştı.

Ancak bu durumdan, AB'li yerel çiftçi ve tarım üreticileri şikayetçi.

Avrupalı çiftçiler, ucuz maliyeti nedeniyle Ukrayna'dan ithal edilen tarım ürünlerinin haksız rekabete yol açtığını savunuyor. Çiftçiler kıta genelinde bu durumu traktörleriyle protesto ediyorlar.

Ekonomileri büyük ölçüde tarıma dayalı olan Macaristan, Polonya, Slovakya, Romanya ve Bulgaristan AB'nin Ukrayna'ya tanıdığı gümrük vergisi muafiyetini kısmen uygulamıyor.

Reuters/TY,BÖ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?