Vergi, kamu hizmetlerine harcanmak için toplanan para. Hükûm ve yerel yönetimlerce ilgili yasalara göre toplanır. Ya doğrudan doğruya ya da dolaylı yoldan, bazı malların fiyatlarının üstüne koymak suretiyle elde edilir.

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