Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Vergi, kamu hizmetlerine harcanmak için toplanan para. Hükûm ve yerel yönetimlerce ilgili yasalara göre toplanır. Ya doğrudan doğruya ya da dolaylı yoldan, bazı malların fiyatlarının üstüne koymak suretiyle elde edilir.
DW Türkçe'nin vergi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Pandora Belgeleri nasıl ortaya çıktı? Belgelerde hangi Türk şirketlerinin adı geçiyor? Cengiz Holding dâhil Türk şirketlerinin ifşa edilen faaliyetleri neler? Türkiye'deki seçim anketlerinin sonuçları ne anlama geliyor? AKP oylarındaki düşüşün nedeni ne?
Aldığı ihaleler, teşvikler ve silinen vergi borçları ile gündemden düşmeyen Cengiz Holding’in patronu Mehmet Cengiz de "Pandora Papers" belgelerinden çıktı. Mehmet Cengiz’in, Uğur Cengiz ile birlikte danışmanlık firması Trident Trust aracılığıyla kurduğu MEFA Cengiz Limited adlı offshore şirket, Britanya Virjin Adaları’nda bulunuyor.
DW Haber'de bugün: Pandora Belgeleri | "Erdoğan vergi cennetlerini neden açıklamıyor", Ayşe Özdoğan tutuklandı | Cezaevinde kanser tedavisi mümkün mü?, Pandemide 1 aylık bilanço: "155 bin öğrenci eğitime devam edemedi", Enflasyon 30 ayın zirvesinde: "Yeni zamlar kapıda."