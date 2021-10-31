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Vergi

Vergi, kamu hizmetlerine harcanmak için toplanan para. Hükûm ve yerel yönetimlerce ilgili yasalara göre toplanır. Ya doğrudan doğruya ya da dolaylı yoldan, bazı malların fiyatlarının üstüne koymak suretiyle elde edilir.

DW Türkçe'nin vergi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

30.10.2021 G20 state leaders pose during a family photo session at the start of the G20 summit in Rome, Italy, October 30, 2021. REUTERS/Yara Nardi

G20’den vergi cennetlerine son veren adıma onay 31.10.2021

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri kurumsal küresel asgari vergi oranını onayladı. Bu adımın uluslarası vergi kurallarına yeni bir temel taşı olması bekleniyor.
ARCHIV - 12.01.2015, Berlin: ARCHIV - Die Flaggen von Deutschlands und der Türkei wehen vor dem Bundeskanzleramt. (zu dpa «Zweiter Gerichtstermin in der Türkei für Patrick K. aus Gießen» vom 25.10.2018) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Türkiye ile Almanya arasında yeni vergi kıskacı 20.10.2021

Türkiye, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya'da yaşayan kişilerin Türkiye'deki mali kazançlarıyla ilgili bilgileri paylaşmaya başladı. Peki bu uygulama özellikle Almanya'daki Türkleri nasıl etkileyecek?

Es sind Screenshots aus unseren Video-Beiträgen über die Pandora Papers…

Pandora Papers’ın ardından Türkiye ve dünyada neler oldu? 10.10.2021

Pandora Papers ile vergi sistemlerinin yarattığı adaletsizlik tartışılmaya devam ederken siyasetçiler de bir bir hesap vermeye başladı. Peki çok sayıda ülkeyi ilgilendiren sızıntılar Türkiye ve dünyada nasıl yankı buldu?
Es sind Screenshots aus unseren Video-Beiträgen über die Pandora Papers…

Bir offshore şirket sahibi yanıtlıyor: Neden? 09.10.2021

Pandora Papers sonrası Türkiye ve dünyada vergi cennetlerinin yarattığı eşitsizlik ve adaletsizlik tartışılıyor. Peki denklemin diğer ucundaki offshore şirket sahipleri sızıntılardan nasıl etkileniyor?
Illustration Pandora Papers. Pandora Papers is the name for a new leak of documents that reveal the secret wealth of about 35 world leaders, both past and present, and more than 300 officials around the world. The term Croatia in English is mentioned 7,500 times in Pandora's documents., in Zagreb, Croatia, on October 04, 2021. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Pandora Papers: Türkiye'nin sıfır vergi cemiyeti 08.10.2021

Aydın Doğan'ın damadı M. Ali Yalçındağ'dan, CHP'li Onur Öymen'in oğlu Burak Öymen'e, iş insanları Turgay Ciner ve İnan Kıraç'tan, BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi ve ünlü sunucu Reha Muhtar'a tanınmış isimler listede.

DW Haber - 08.10.2021 08.10.2021

DW Haber'de bugün: Pandora Papers | Demirörenler kredi borcunu ödemiyor, Londra'da gayrimenkul satın alıyor, Yeni vergi düzenlemesi: "Vergi adaleti getirmeyecek", Türk hükümetinden Demirtaş için Eylem Planı, 10 Ekim Ankara katliamında IŞİD'li tanıklar ortada yok.

Pandora Belgeleri & Son seçim anketleri | Nevşin Mengü Soruyor 08.10.2021

Pandora Belgeleri nasıl ortaya çıktı? Belgelerde hangi Türk şirketlerinin adı geçiyor? Cengiz Holding dâhil Türk şirketlerinin ifşa edilen faaliyetleri neler? Türkiye'deki seçim anketlerinin sonuçları ne anlama geliyor? AKP oylarındaki düşüşün nedeni ne?

Bekanntgabe EM-Gastgeber 2024 HANDOUT - 27.09.2018, Schweiz, Nyon: Fußball Bekanntgabe des EM-Gastgebers 2024: Die türkische Delegation mit Yildirim Demirören (r), Präsident des türkischen Verbands (TFF), während der Bekanntgabe-Zeremonie zur Ausrichtung der Fußball-Europameisterschaft 2024. Deutschland ist Gastgeber der Fußball-EM 2024. Um die Ausrichtung der EM 2024 hatten sich die Fußball-Verbände aus Deutschland und der Türkei beworben. Foto: Harold Cunningham/UEFA via Getty Images/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

Pandora Papers - Demirörenler: Borç ödemekten de vergiden de "kaçınıyor" 07.10.2021

Ödemediği kamu kredisiyle medya patronu olan Demirören Ailesi'nin sırları Pandora'dan çıktı. Belgelere göre ailenin vergi cenneti Britanya Virjin Adaları üzerinden Londra'da gayrimenkuller satın aldığı görülüyor.

DW Haber - 07.10.2021 07.10.2021

DW Haber'de bugün: TÜGVA 8 yılda nasıl bu kadar büyüdü?, Reklamlarında memleket sevdasını dile getiren Cengiz Holding vergi cennetinde, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerginlik, Paris İklim Anlaşması: Türkiye'de neler değişecek?

Recep Tayyip Erdoğan & Binali Yıldırım & Mehmet Cengiz (v.l.n.r. 2.+3.+4.) (türkischer Präsident + ehem. Ministerpräsident + Geschäftsmann) Die Rechte der Fotos sind für die DW frei.

Pandora Papers (3) Türkiye'yi talan eden Cengiz vergi cennetinde ne yapıyor? 07.10.2021

Aldığı ihaleler, teşvikler ve silinen vergi borçları ile gündemden düşmeyen Cengiz Holding’in patronu Mehmet Cengiz de "Pandora Papers" belgelerinden çıktı. Mehmet Cengiz’in, Uğur Cengiz ile birlikte danışmanlık firması Trident Trust aracılığıyla kurduğu MEFA Cengiz Limited adlı offshore şirket, Britanya Virjin Adaları’nda bulunuyor.
Umwelt Proteste gegen die firma Cengiz Holding

Pandora Papers: Türkiye'yi talan eden Cengiz vergi cennetinde 06.10.2021

Türkiye'de iktidardan aldığı tartışmalı ihaleler ve teşviklerle servetini katlayan Mehmet Cengiz, Pandora Papers'a göre edindiği bu serveti vergiden kaçınmak için Britanya Virjin Adaları'na aktarıyor.
Illustration Pandora Papers. Pandora Papers is the name for a new leak of documents that reveal the secret wealth of about 35 world leaders, both past and present, and more than 300 officials around the world. The term Croatia in English is mentioned 7,500 times in Pandora's documents., in Zagreb, Croatia, on October 04, 2021. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL

İşte Pandora Papers'ın yıldızları 06.10.2021

Pandora Papers sızıntılarıyla gizli offshore dünyasının kapılarını açan 12 milyon belge, dünyaca ünlü sanatçılardan spor dünyasına birçok ünlü ismin de vergi sırlarını ortaya döktü.
British Virgin Islands: Norman Island British Virgin Islands: The Bight, Norman Island Bay. In the background, Tortola Island. America Caribbean British Virgin Islands Europe Western Europe Great Britain PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xHedelinxF/Andia.frx 366756

Türkiye'de 15 yıldır vergi cennetleri açıklanmadı 06.10.2021

Türkiye'de vergi cennetlerine para transferine yüzde 30 gelir vergisi zorunluluğu getirilmişti. Ancak vergi cenneti listesi açıklanmadığı için bu düzenleme uygulanmıyor. Kara para bildiriminde ise rekor artış var.
Illustration Pandora Papers. Pandora Papers is the name for a new leak of documents that reveal the secret wealth of about 35 world leaders, both past and present, and more than 300 officials around the world. The term Croatia in English is mentioned 7,500 times in Pandora's documents., in Zagreb, Croatia, on October 04, 2021. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Pandora Papers - Sultanhamam'dan vergi cennetine: Ahmet Çalık 05.10.2021

Pandora Papers ile Çalık Holding'in hesaplarında milyon dolarlar olan offshore firmaları ortaya çıktı. Tekstil alanında faaliyet gösteren şirketler üzerinden ticari işlemler yapılıyor.

DW Haber - 05.10.2021 05.10.2021

DW Haber'de bugün: Pandora Belgeleri | "Erdoğan vergi cennetlerini neden açıklamıyor", Ayşe Özdoğan tutuklandı | Cezaevinde kanser tedavisi mümkün mü?, Pandemide 1 aylık bilanço: "155 bin öğrenci eğitime devam edemedi", Enflasyon 30 ayın zirvesinde: "Yeni zamlar kapıda."

Symbolbild zur British Virgin Island. Copyrigt: ICIJ ( Internationales Konsortium für Investigative Journalistinnen und Journalisten)

Milyon dolarlar vergi cennetine "tedbirsiz" kaçtı 04.10.2021

Pandora Papers, paralel yapı soruşturması kapsamında tutuklu eski AKP Milletvekili İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen'in hesaplarına tedbir konulmadan önce varlıklarının yurtdışına aktarıldığını gösteriyor.

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