 ″60’dan fazla Alman cihatçı Irak ve Suriye’de tutuklu″ | Almanya | DW | 28.01.2022

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Almanya

"60’dan fazla Alman cihatçı Irak ve Suriye’de tutuklu"

Almanya İçişleri Bakanlığı, Suriye ve Irak’taki cezaevlerinde radikal İslamcı terör gruplarına üye olmakla suçlanan 60’dan fazla Alman vatandaşının tutuklu olduğunu bildirdi.

Ghwaryan cezaevindeki tutuklular

Ghwaryan cezaevindeki tutuklular

Almanya'da federal hükümet, Suriye'nin kuzeyi ile Irak'taki cezaevlerinde, aralarında IŞİD'in de olduğu radikal İslamcı terör örgütlerine üye oldukları iddia edilen yaklaşık 60 Alman vatandaşının tutuklu bulunduğunu bildirdi.

Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerin ilgili sorusuna yanıt veren Almanya İçişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, Suriye ve Irak'a gitmek üzere Almanya'dan giden ve "IŞİD'e ya da başka bir terör örgütüne üyeliği ya da yakınlığı görülen 60'a yakın kişinin Suriye'nin kuzeyinde tutuklu olduğunu" dile getirdi. Bakanlık sözcüsü, radikal İslamcı terör gruplarına üye olmak suçundan Irak'ta tutuklu bulunan Almanların sayısının ise "10'dan az olduğunu" aktardı.

Ghwayran cezaevine IŞİD saldırısı

IŞİD, geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyinde yer alan Haseke kentindeki Ghwaryan cezaevine yaklaşık 100 militan ile saldırarak, burada bulunan tutukluları kaçırmaya çalışmıştı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, söz konusu saldırı esnasında cezaevinde yaklaşık 3 bin 500 IŞİD militanı tutuklu bulunuyordu.

Bölgeye hakim olan Kürt güçler, günlerce süren çatışmaların ardından cezaevi üzerindeki hakimiyeti yeniden ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Cezaevinden Alman vatandaşı tutuklular kaçırıldı mı?

Alman İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Ghwaryan cezaevine düzenlenen IŞİD baskını ile ilgili olarak, "Haseke'deki hapishaneye düzenlenen saldırıda Alman vatandaşı tutukluların da kurtarılıp kurtarılmadığına dair elimizde şu an bir bilgi bulunmamaktadır" denildi. Federal hükümet, IŞİD'in bu saldırıyı "büyük bir başarı olarak gördüğü ve çeşitli medya kanallarından bu şekilde lanse ettiği" değerlendirmesinde bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü de, "Aralarında çok sayıda IŞİD taraftarının da olduğu, Almanya'daki İslamcı camianın sosyal medyadaki bu propagandayı sevinçle karşıladığını" ifade etti.

 

KNA / ET,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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