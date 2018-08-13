 Özdemir: Merkel hükümeti Erdoğan′la net şekilde konuşmalı | ALMANYA | DW | 14.08.2018

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ALMANYA

Özdemir: Merkel hükümeti Erdoğan'la net şekilde konuşmalı

Yeşiller milletvekili Cem Özdemir, Türkiye'deki ekonomik krizin Ankara'ya reform yaptırma imkanı sağladığına dikkat çekti. Özdemir, Merkel hükümetine Erdoğan'a net şekilde görüşünü belirtme çağrısı yaptı.

Deutschland Cem Özdemir Parteitag Grüne Baden-Württemberg (picture alliance/dpa/S. Gollnow)

Yeşiller Partisi Milletvekili ve partinin eski eş başkanı Cem Özdemir Merkel hükümetine, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krize karşı net talepler sunma çağrısı yaptı.

NDR Info'ya açıklamalarda bulunan Özdemir, Türkiye'deki ekonomik krizin Ankara'dan reform talep etme imkanı sunduğunu belirtti. Özdemir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile net ve açık bir şekilde konuşulması ve net şartlar sunulması gerektiğini savundu. Yeşiller Milletvekili Özdemir, "Erdoğan'a bir hizmetin ancak karşı bir hizmet sunulması karşılığında verilebileceğini anlatmak gerektiğini" söyledi.

Cem Özdemir aynı zamanda ekonomik krizi, ABD'nin değil Türkiye'nin tetiklediğini savundu. Özdemir, "Ekonomik kriz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi uzmanlarını dinlememesi nedeniyle keskinleşiyor" diye konuştu.

Özdemir ayrıca Erdoğan'ın tüm politikalarını değiştirmesi gerektiğini vurguladı. Haksız yere tutuklanmış herkesin serbest bırakılması gerektiğini belirten Özdemir, "Şimdi Türkiye üzerinde etki gösterme imkanı bulunuyor" dedi.

"Erdoğan da farkında"

Yeşiller Milletvekili Özdemir, Türkiye'nin ekonomi politikalarını modernize etmede Avrupa'ya bağımlı olduğunu hatırlattı. Özdemir, bu kapsamda Almanya'nın Türkiye'nin en güçlü ticaret partneri olduğunun altını çizdi. Cem Özdemir Erdoğan'ın da, ekonominin çökmesi durumunda kendi gücünü tehlikeye attığının bilincinde olduğunu savundu.

BGA Başkanı Holger Bingmann

BGA Başkanı Holger Bingmann

BGA Başkanı: Türkiye'deki kriz dünya ticareti için risk

Alman Dış Ticaret Birliği (BGA) Başkanı Holger Bingmann da Türk Lirası'nın Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesini değerlendirdi.

BGA Başkanı, Heilbronner Stimme gazetesine verdiği açıklamada, Türkiye'deki ekonomik krizin, dünya ticareti için bir risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Bingmann, krizle birlikte ticaret anlaşmazlıkları ve gümrük vergisi misillemelerinden oluşan feci karışıma rahatsız edici bir faktörün daha eklendiğini belirtti. BGA Başkanı bu durumun da güvensizlik, istikrarsızlık ve böylece de dünya ticareti ile dünya ekonomisine yönelik riskler oluşturduğuna dikkat çekti.

DW,dpa,GA/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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