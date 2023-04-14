Çin'den Rusya'ya silah göndermeme güvencesi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Çin ziyaretinde Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için atılabilecek adımlar öne çıktı. Baerbock, Çinli mevkidaşı Çin Gang ile iki saate yakın süren görüşmesinde, Pekin yönetiminden savaşın sona ermesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki nüfuzunu daha fazla kullanmasını istedi.

Baerbock, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen ay Moskova'ya yaptığı ziyaretin, Rusya üzerinde hiçbir ülkenin Çin kadar etkili olmadığını ortaya koyduğunu belirterek "Çin'in bu nüfuzu nasıl kullanacağına yönelik kararı, Avrupa'nın temel çıkarlarını doğrudan ilgilendirmektedir" dedi.

Annalena Baerbock Fotoğraf: Suo Takekuma/Pool via REUTERS

Çin'in İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde gösterdiği başarıya işaret eden Almanya Dışişleri Bakanı, aynı çabayı, Ukrayna'daki saldırganlığı sona erdirmesi ve barışçıl çözüm sürecine dahil olması için Rusya nezdinde de göstermesini istedi. Çin'in Ukrayna savaşıyla ilgili olarak şimdiye kadar gerek resmi açıklamalarda gerekse Şubat ayında açıkladığı tutum belgesinde Rusya'ya doğrudan savaşı durdurma çağrısı yapmamasını anlayamadığını söyleyen Baerbock, "Bir o kadar önemli bir konu, Rusya'ya silah sevkiyatına izin verilmemesi ve çifte kullanımlı malzemelerin savaşta kullanılmasının önlenmesidir" diye konuştu.

"Silah desteği sağlamayacağız" güvencesi

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ise ülkesinin savaşın taraflarına silah desteği sağlamadığı ve gelecekte de sağlamayacağı güvencesi verdi. Bakan, Çin'in hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen "çifte kullanımlı" malzemelerin ihracatı konusunda da Çin yasaları uyarınca gerekli kontrolleri yaptığını vurguladı. Çin Gang, ülkesinin Ukrayna konusundaki rolünün, barışı teşvik ve müzakerelerin önünün açılması için çaba göstermek olduğunu kaydetti.

Çin Gang Fotoğraf: Suo Takekuma/Pool via REUTERS

Baerbock'un Çinli mevkidaşı Çin ile görüşmesinde Tayvan konusunda yaşanan gerginlik de gündeme geldi. Tayvan'da askeri bir çatışmayı tüm dünya için bir "felaket senaryosu" olarak nitelendiren Baerbock, Almanya'nın "Tek Çin" politikasına bağlı olduğunun altını çizdi. Tek Çin politikası, Tayvan'ın Çin'in parçası olarak kabul edilmesi ve Tayvan ile diplomatik ilişkiler kurulmaması anlamına geliyor. Anlaşmazlıkların sadece barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğine vurgu yapan Baerbock, statükonun şiddet yoluyla değiştirilmesinin kabul edilemeyeceğini kaydetti.

"Hiçbir dış müdahaleye müsamaha göstermeyiz"

Alman Bakan, küresel ticaretin yüzde 50'sinin Tayvan Boğazı üzerinden yapıldığına işaret ederek bölgede istikrarsızlığın son derece ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti. Baerbock, bu tür bir şok dalgasının yol açacağı ekonomik krizden Çin'in de etkileneceği uyarısında bulundu.

Çin Gang ise Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu vurgulayarak ülkesinin Tayvan konusunda hiçbir dış müdahaleye müsamaha göstermeyeceğini kaydetti. Çin, "Diğer devletler 'Tek Çin' ilkesine gerçekten saygı duyuyorsa Tayvan'daki ayrılıkçı faaliyetleri reddetmeleri gerekir. Sorunların temelinde bağımsızlık çabaları yatmaktadır. Çin, topraklarının tek karışından vazgeçmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuk açısından Çin'in parçası olarak kabul edilen 23 milyon nüfuslu Tayvan, 70 yıldır demokratik yollarla seçilen bağımsız hükümetler tarafından yönetiliyor. Çin son dönemde, dış müdahale durumunda askeri güç kullanımına başvurma tehdidinde bulunurken ABD, Çin'in askeri müdahalesi durumunda Tayvan'a savunma desteği vereceğini açıklamıştı.

dpa/BK,JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?