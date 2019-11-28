 Çavuşoğlu: Macron terör örgütlerinin hamisi | AVRUPA | DW | 28.11.2019

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AVRUPA

Çavuşoğlu: Macron terör örgütlerinin hamisi

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, "Türkiye NATO’dan dayanışma beklemesin" ifadelerine, "Macron müttefiklerin yanında dursun" şeklinde cevap verdi.

Symbolbild Beziehungen Türkei und Frankreich (picture alliance/AFP Creative)

Suriye'nin kuzeyinde bir "terör devleti" kurulmasının istendiğini ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Türkiye ile ilgili sözlerinin bir karşılığı olmadığını savundu. Çavuşoğlu, "Biz burada terörle mücadele ediyoruz. O terör örgütünün hamisi zaten. Elysee'de sürekli ağırlıyor. 'Benim müttefikim terör örgütü' diyorsa ona da vereceğimiz cevap var. Macron unutmasın. Merkel'in de söylediği gibi, Türkiye bir NATO müttefikidir. (Macron) Müttefiklerin yanında dursun" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Fransa Cumhurbaşkanının "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasına da tepki gösteren Çavuşoğlu, "Macron bu tür yalpalamalarla Avrupa'nın lideri olamaz. Şu anda Avrupa'da bir boşluk var. 'Lideri ben olayım' diye çabalıyor ama bu suni bir davranıştır. Liderlik, doğal hareketlerle ve politikalarla, liderlik vasfıyla olur. Böyle yapay ve boyunu aşan söylemlerle ya da eylemlerle olmaz" dedi.

Macron, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le Paris’te düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye, bir yandan Suriye taarruzunu oldubitti şeklinde başlatırken diğer yandan NATO'dan dayanışma bekleyemez" ifadelerini kullanmıştı.

DW,rtr / SÖ, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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