Журналистка Ксения Собчак подаст в суд на телеканал НТВ

Поводом для иска стал фильм НТВ "Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак". Журналистка намерена отстаивать свои честь и достоинство.

Российская журналистка Ксения Собчак подаст иск против телеканала НТВ после демонстрации фильмов "Собчак. На личность" и "Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак". Иск будет касаться клеветы, защиты чести и достоинства, а также использования материалов из соцсетей без разрешения, написала Собак в своем Telegram-канале вечером в воскресенье, 11 февраля.

"Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд - иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей. Бессмысленно, наверное, но вдруг", - сообщила журналистка.

Значительную часть вышедших в эфире НТВ материалов, по словам Собчак, заняло "пережевывание тысячу раз пережеванной" ее личной жизни. Кроме того, авторов фильма и сюжета заинтересовали политические высказывания. "Главная предъява - старинное интервью 2017 года. Ну але… Вижу буйную радость редакторов НТВ, нашедших в моем инстаграме яркое доказательство моего "заукраинства" - фото в желто-синем купальнике 2018 года", - написала Собчак.

Фильмы НТВ о Ксении Собчак

10 февраля в эфире передачи "ЧП. Расследования" на НТВ был показан получасовой фильм "Собчак. На личность". Телеведущие обвинили журналистку в участии в вымогательстве денег у бизнесмена Сергея Чемезова, поддержке акции жен мобилизованных у Кремля, помощи в "распространении дезинформации" журналисту Олегу Кашину, "известному своими русофобскими высказываниями", дружбе с "иноагентами" и наличии у нее иностранного финансирования.

В конце фильма ведущие НТВ заявили, что у Собчак еще есть шанс остаться безнаказанной. "Для это ей необходимо остановиться, одуматься и перестать, наконец, испытывать терпение властей, надзорных и правоохранительных органов. Пора уже определиться, кого поддерживает журналистка: свою страну или тех, кто всячески старается ее развалить", - пояснили они.

На следующий день на НТВ вышел второй фильм о Собчак под названием "Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак". Именно после его публикации Собчак объявила о намерении подать в суд на телеканал.

Дело против коммерческого директор Собчак

Ранее коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов был приговорен к 7,5 года колонии по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Авторы Telegram-канала "Тушите свет" Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев получили по семь лет колонии по тому же делу.

По версии следствия, Суханов и Романовский вымогали у Чемезова 11 млн рублей за удаление постов в Telegram-канале "Тушите свет". После ареста Суханова и Романовского Собчак уехала из России, но позже вернулась в Москву и извинилась перед Чемезовым за "действия своих коллег".

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