Оседлать волну посреди Баварии, или Зимний серфинг в Мюнхене (фото)

Мюнхен • Баварские и разные заезжие серферы облюбовали этот уголок Английского сада (Englischer Garten) в Мюнхене задолго до начала пандемии - в старые-добрые времена, когда можно было без особых проблем, подкопив немного денег при необходимости, слетать куда-нибудь в одно из райских мест для любителей оседлать волну-другую и побольше - например, на Гавайи, в Австралию или хотя бы в Калифорнию. Путешествовать сейчас (пока все еще) сложно, так что пустым это место не бывает - как видно, даже в темное время зимних суток.
Cерфинг в Английском саду. Фотографии
Фотографии агентства dpa сделаны в столице Баварии сейчас - в конце января - в Английском саду на ручье Айсбах. Считается, что серфером-первооткрывателем этого места много лет назад стал служивший в Западной Германии американский солдат, захотевший покататься на доске в свободное время. Позже здесь решили создать устойчивую искусственную волну и специально изменили форму дна.
Английский сад. Цифры и факты
Мюнхенский Английский сад, площадь зеленых насаждений которого составляет 375 гектаров, входит в число крупнейших городских парков в мире. Был заложен в 1792 году. Общая длинна разных дорожек составляет почти 80 километров, из них 12 километров - для верховых прогулок. Парк изначально предназначался для отдыха жителей города и был одним из первых таких парков в Европе, то есть создавался не при какой-то королевской или княжеской резиденции или дворце, доступ куда для обывателей был закрыт. До начала пандемии здесь ежегодно бывало до пяти миллионов человек - мюнхенцев и туристов.
Летом же здесь можно не только гулять, но и пить пиво, например, около Китайской башни и загорать - традиционно или нагишом на лугу Шёнфельдвизе. Через парк протекает река Изар и несколько ручьев. Несмотря на большое количество посетителей в Английском саду себя прекрасно чувствуют самые разные дикие животные. Например, летом выводит потомство более полусотни видов птиц, но сейчас зима, так что пока понаблюдаем за спортсменами.
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Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин