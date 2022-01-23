 Оседлать волну посреди Баварии, или Зимний серфинг в Мюнхене (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 24.01.2022

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По Германии

Оседлать волну посреди Баварии, или Зимний серфинг в Мюнхене (фото)

В столице Баварии Мюнхене можно круглый год заниматься… серфингом. Эти фотографии сделаны в прошлые январские выходные на ручье Айсбах в Английском саду.

Ручей Айсбах в Английском саду, Мюнхен

Мюнхен • Баварские и разные заезжие серферы облюбовали этот уголок Английского сада (Englischer Garten) в Мюнхене задолго до начала пандемии - в старые-добрые времена, когда можно было без особых проблем, подкопив немного денег при необходимости, слетать куда-нибудь в одно из райских мест для любителей оседлать волну-другую и побольше - например, на Гавайи, в Австралию или хотя бы в Калифорнию. Путешествовать сейчас (пока все еще) сложно, так что пустым это место не бывает - как видно, даже в темное время зимних суток.

Cерфинг в Английском саду. Фотографии

Ручей Айсбах в Английском саду, Мюнхен
Ручей Айсбах в Английском саду, Мюнхен
Ручей Айсбах в Английском саду, Мюнхен
Ручей Айсбах в Английском саду, Мюнхен

Фотографии агентства dpa сделаны в столице Баварии сейчас - в конце января - в Английском саду на ручье Айсбах. Считается, что серфером-первооткрывателем этого места много лет назад стал служивший в Западной Германии американский солдат, захотевший покататься на доске в свободное  время. Позже здесь решили создать устойчивую искусственную волну и специально изменили форму дна. 

Английский сад. Цифры и факты

Мюнхенский Английский сад, площадь зеленых насаждений которого составляет 375 гектаров, входит в число крупнейших городских парков в мире. Был заложен в 1792 году. Общая длинна разных дорожек составляет почти 80 километров, из них 12 километров - для верховых прогулок. Парк изначально предназначался для отдыха жителей города и был одним из первых таких парков в Европе, то есть создавался не при какой-то королевской или княжеской резиденции или дворце, доступ куда для обывателей был закрыт. До начала пандемии здесь ежегодно бывало до пяти миллионов человек - мюнхенцев и туристов.

Летом же здесь можно не только гулять, но и пить пиво, например, около Китайской башни и загорать - традиционно или нагишом на лугу Шёнфельдвизе. Через парк протекает река Изар и несколько ручьев. Несмотря на большое количество посетителей в Английском саду себя прекрасно чувствуют самые разные дикие животные. Например, летом выводит потомство более полусотни видов птиц, но сейчас зима, так что пока понаблюдаем за спортсменами.

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    Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин


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