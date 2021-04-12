Журналисты в США жалуются на препятствия со стороны полиции

В США целый ряд журналистов в субботу, 17 апреля, пожаловались на препятствия со стороны полиции при освещении событий, связанных с гибелью 20-летнего афроамериканца Донти Райта, скончавшегося после огнестрельного ранения полицейским. Они, в частности, заявили, что в ходе одной из акций протеста возле Миннеаполиса полиция применила перечный газ против работников СМИ несмотря на то, что их было легко распознать как журналистов.

Репортерам также запретили находиться на территории, где полиция держит под стражей задержанных демонстрантов. Им пришлось принудительно фотографироваться и сдать документы.

Постановление суда об отошении полиции к журналистам

Несколькими днями ранее журналисты подали жалобу на действия полиции, после чего суд в городе Бруклин-Сентер вынес частное определение, запрещающее стражам порядка "задерживать любого человека, о ком известно, что он журналист или вероятно является таковым". Суд также запретил применять силу и "химические вещества", такие как перечный газ, против работников СМИ.

Управление полиции в штате Миннесота 17 апреля заявило, что оно "по-прежнему уважает право СМИ на освещение протестов" и впредь не будет фотографировать журналистов и их документы.

Гибель Донти Райта в городе Бруклин-Сентер в окрестностях Миннеаполиса вызвала широкий резонанс. Белая сотрудница полиции, судя по всему, случайно застрелила Райта, перепутав табельное оружие с электрошокером. Этот инцидент вызвал новую волну протестов против полицейского насилия в США.

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