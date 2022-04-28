Жители ФРГ по-разному оценивают политику Берлина в отношении Украины

Ситуация с войной РФ в Украине в настоящее время доминирует в политической повестке дня Германии и вызывает все больше споров внутри страны. У населения нет единого мнения относительно правильности курса Берлина в данном вопросе. Об этом свидетельствуют полученные DW в четверг, 28 апреля, результаты опроса общественного мнения Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD.

Чуть менее четырех из десяти респондентов (36%; -1 по сравнению с началом месяца) продолжают считать, что политика, которую проводит правительственная коалиция (социал-демократы, либералы и "Союз-90"/"зеленые") в ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину, соразмерна.

При этом 41% (-4 по сравнению с началом месяца) убеждены, что ответные меры властей в Берлине недостаточны. В то же время каждый седьмой (15%; +4) воспринимает их как чрезмерные.

Более половины сторонников социал-демократов уверены, что курс оправдан

Оценки расходятся и среди сторонников различных коалиционных партий. Так, более половины (53%) приверженцев Социал-демократической партии Германии (СДПГ) полагает, что курс оправдан. Среди избирателей "зеленых" (54%) и Свободной демократической партии (57%) преобладает требование о более активных мерах.

Среди сторонников Христианско-демократического союза и Христианско-социального союзов чуть менее половины (48%) выступают за более жесткую реакцию Германии, в то время как четверо из десяти (39%) поддерживают политику правительства по Украине.

Каждый второй приверженец правопопулистской "Альтернативы для Германии" (47%) называет меры правительства в Берлине чрезмерными.

Опрос проводился по телефону и онлайн с 25 по 27 апреля. В нем приняли участие 1314 человек.

Бундестаг поддержал поставки тяжелых вооружений Украине

Бундестаг 28 апреля подавляющим большинством голосов поддержал совместную инициативу депутатов от правящих партий и оппозиционного блока ХДС/ХСС о поставках тяжелых вооружений Украине.

Депутаты также единодушно одобрили уже принятые правительством ФРГ меры, включая введение санкций против России, помощь в расследовании предполагаемых военных преступлений в Украине и перестройку инфраструктуры в Германии с целью избавиться от зависимости от РФ в сфере поставки энергоносителей.

Парламентские дебаты

В преддверии голосования председатель фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) обрушился с критикой на канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), заявив, что тот на протяжении многих недель колебался и уклонялся от поставок вооружений Украине. Председатель Социал-демократической партии Германии (партии Шольца - Ред.) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) в ответ обвинил Мерца в стремлении использовать конфликт для укрепления своего политического положения.

Представители "зеленых" подчеркнули, что Киев имеет "неограниченное право на самооборону", и Германия, не желая становиться стороной конфликта, не может оставить Украину беззащитной перед российской агрессией. Свободные демократы также поддержали поставки вооружений Украине - как прямые, так и непрямые.

В то же время глава фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) назвал совместную депутатскую инициативу по поставкам тяжелых вооружений Украине "заявлением о вступлении в войну". Он подчеркнул, что Германия не находится в состоянии войны с Россией, большинство немцев, по его словам, также не желают этого, и в интересах Германии поддерживать добрые отношения и с Украиной, и с Россией.

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