Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни

Знаменитый французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в понедельник, 6 сентября, в Париже в возрасте 88 лет. О смерти артиста сообщили информагентствам его адвокаты.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ушедшего из жизни актера "национальным достоянием". "Он навсегда останется Великолепным", - написал глава государства в Twitter, имея в виду один из наиболее известных фильмов с участием Бельмондо, сыгравшего более чем в 80 картинах.

Жан-Поль Бельмондо дебютировал в кино в 1957 году, широкую известность ему принесла роль в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (1959). Среди других лент с его участием: "Профессионал", "Чудовище", "Ас из асов", "Кто есть кто", "Страх над городом" и многие другие.

Став звездой французского кино, в 1960-1980-е годы работал с такими крупными кинорежиссерами, как Жан-Люк Годар, Луи Маль, Франсуа Трюффо, Ален Рене и многие другие, но играл также и в театре.

После перенесенного в 2001 году инсульта актер прекратил работу в театре и кино, но через семь лет вернулся на экран, сыграв в фильме Франсиса Юстера "Человек и его собака". Окончательно о завершении карьеры актера Бельмондо объявил в 2015 году.

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