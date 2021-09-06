Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни

Знаменитый французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в понедельник, 6 сентября, в Париже в возрасте 88 лет. О смерти артиста сообщили информагентствам его адвокаты.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ушедшего из жизни актера "национальным достоянием". "Он навсегда останется Великолепным", - написал глава государства в Twitter, имея в виду один из наиболее известных фильмов с участием Бельмондо, сыгравшего более чем в 80 картинах.
Жан-Поль Бельмондо дебютировал в кино в 1957 году, широкую известность ему принесла роль в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (1959). Среди других лент с его участием: "Профессионал", "Чудовище", "Ас из асов", "Кто есть кто", "Страх над городом" и многие другие.
Став звездой французского кино, в 1960-1980-е годы работал с такими крупными кинорежиссерами, как Жан-Люк Годар, Луи Маль, Франсуа Трюффо, Ален Рене и многие другие, но играл также и в театре.
После перенесенного в 2001 году инсульта актер прекратил работу в театре и кино, но через семь лет вернулся на экран, сыграв в фильме Франсиса Юстера "Человек и его собака". Окончательно о завершении карьеры актера Бельмондо объявил в 2015 году.
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Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой
Вопреки пессимистичным прогнозам
Когда он пришел в кино, ему прочили амплуа негодяя. Мол, роль героя актеру с такой внешностью не по зубам. Но фильмография далеко не писаного красавца Жан-Поля Бельмондо оказалась богатой и разнообразной. На его счету - около ста кинолент и масса блестяще сыгранных главных ролей. Не говоря о том, что с ума по нему сходили красивейшие женщины мира. Секрет успеха - в обаянии, таланте, характере.
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Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой
Жизнь в атмосфере творчества
Жан-Поль Бельмондо родился в местечке Нёйи-сюр-Сен рядом с легендарным Булонским лесом. Его родители принадлежали к парижской богеме: отец был скульптором, мать - танцовщицей. В их доме собирались именитые художники, писатели. Одним из близких друзей был Альбер Камю. Воздухом искусства Жан-Поль дышал с детства. И позже - так же, как и его брат и сестра - он связал свою жизнь с кинематографом.
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Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой
Первый успех в кино
Дебютная полнометражка Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (1960) считается классикой и точкой отсчета "французской новой волны". Для Бельмондо же это была киноавантюра. Первые роли успеха не принесли, а эта досталась ему случайно: заболел утвержденный на нее Жан-Клод Бриали. Из-за крохотного бюджета сценарий писали на ходу, приходилось много импровизировать. Но итог превзошел все ожидания.
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Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой
Первый брак
Позитивная энергетика, открытая улыбка и сражающий наповал мужской шарм, которому завидовал даже Ален Делон, обеспечили Жан-Полю оглушительный успех у зрителей, особенно у их прекрасной половины. Официально он был женат лишь дважды. Первой его женой стала танцовщица Элоди Константен. Они поженились в 1953 году и прожили в браке 13 лет. У них родились сын и две дочери.
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Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой
Отход от амплуа
Перенести на экран роман Уильяма Айриша "Вальс в темноте" Франсуа Трюффо хотел давно. И именно он настоял на участии Бельмондо в этом фильме. Но снятая в итоге лента "Сирена с "Миссисипи" (1969) была встречена прохладно - и зрителями, и прессой, и критикой. Бельмондо привыкли видеть триумфатором, а не обманутым влюбленным, которым манипулирует женщина, пусть ее и играла красавица Катрин Денёв.
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Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой
Восстановление репутации
Фильм "Чудовище" (1977) Клода Зиди вернул Бельмондо его имидж. Знаменитый француз продемонстрировал в нем всю многогранность своего таланта - блестяще сыграл сразу две характерные роли и сам исполнил большинство каскадерских трюков, постояв даже на крыле летящего самолета. Без травм не обошлось, зато популярность картины, где Бебель сыграл в тандеме с секс-символом 1970-х Ракель Уэлч, зашкаливала.
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Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой
Не только бесшабашный авантюрист
С выходом в прокат политического триллера Жоржа Лотнера "Профессионал" (1981) поклонники узнали Бельмондо как глубокого актера драматического жанра. Жан-Поль выступает в нем в роли героя-одиночки - "старого волка" из спецслужб, который обводит вокруг пальца разведывательную организацию целого государства и достигает своей цели, но в конце концов погибает. Зрители выходили из кинозалов со слезами.
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Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой
Опасные трюки - без дублера
В комедии Жерара Ури "Ас из асов" (1982) Бельмондо с блеском играет бывшего военного летчика, в 1936 году в качестве тренера французской боксерской команды прибывшего на Олимпиаду в Берлин, где помогает одной еврейской семье бежать от нацистов. Актер вновь проявил тут свой талант каскадера. К слову, в юности он всерьез занимался боксом и даже был чемпионом Парижа по боксу в полусреднем весе.
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Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой
Второй брак
После развода с Элоди Константен у Бельмондо было море возлюбленных, но под венец он идти не решался. Он женится во второй раз лишь в 2002 году - в 70-летнем возрасте. Его избранницей стала манекенщица и балерина Натти Тардивель. Она была моложе супруга на 32 года. В этом браке родилась дочь. К слову, никто из детей по стопам отца не пошел. Лишь сын, экс-гонщик "Формулы-1", один раз снялся в кино.
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Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой
Скандальная интрижка
Брак Бельмондо с Натти Тардивель продержался шесть лет, но на этом, даже несмотря на перенесенный инсульт, прекращать любовные похождения Бебель вовсе не собирался. Он завязал интрижку с бельгийской моделью Барбарой Гандольфи, которая моложе актера на 40 лет. Они прожили вместе четыре года, а разошлись со скандалом: оказалось, что любовница тайком переводила его деньги на свой счет.
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Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой
Лучшая пара вечера
На этом фото Жан-Поль Бельмондо запечатлен с ослепительной Моникой Беллуччи 5 февраля 2018 года в Париже на 23-й церемонии вручения французской кинопремии "Люмьер". Звездная итальянская актриса явилась туда в качестве почетной гостьи, а Бебель - в качестве ее кавалера. Они не сводили друг с друга глаз и просто блистали на красной дорожке, больше всех притягивая к себе внимание репортеров.
Автор: Наталия Королева