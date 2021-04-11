 Жадность фраера сгубила: неоднозначные истории | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.04.2021

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Культура и стиль жизни

Жадность фраера сгубила: неоднозначные истории

Одному из семи смертных грехов посвящена необычная экспозиция в немецком городе Штутгарте. Но не все, оказывается, столь однозначно, как мы себе это представляли.

Золотые слитки и монеты

Алчность считается одним из смертных грехов (в православии - одной из греховных страстей). У алчности множество синонимов: жадность, ненасытность, стяжательство, корыстолюбие, сребролюбие и так далее. Народная мудрость относится к ней с презрением, есть, например, такая старая поговорка: "В гроб смотрит, а деньги копит". Словари часто определяют алчность как "склонность к получению материальных благ".

Но, конечно, не только материальных, что весьма наглядно показывает, в частности, выставка, открывшаяся (пока только виртуально) в историческом музее федеральной земли Баден-Вюртемберг в Штутгарте.

Нобелевский лауреат, создавший химическое оружие

Экспозиция, в которой представлены около 300 экспонатов - документов, фотографий, художественных объектов, видео и так далее, - рассказывает 31 историю. Эти истории охватывают три столетия. Не все они носят однозначно критический и осуждающий характер, ведь ненасытное желание иметь больше, достичь большего - это, в сущности, двигатель науки и рыночной экономики. В общем, тема весьма неоднозначна, подчеркивает директор музея Паула Лутум-Ленгер (Paula Lutum-Lenger).

Для нее ярким примером такой неоднозначной ненасытности является, в частности, история немецкого химика Фрица Габера (Fritz Haber). Этот ученый получил Нобелевскую премию за разработку промышленного процесса синтеза аммиака, что позволило дешево производить удобрения, резко увеличило урожайность и, в конечном итоге, помогло победить голод на планете. Но Габер хотел большего. Причем дело было не в деньгах (он был совсем не меркантильным человеком), а в "неуемной жадности знаний", как он говорил об этом позже.

Научное честолюбие химика зашло так далеко, что он начал заниматься созданием отравляющих веществ, которые немцы стали применять в Первой мировой войне. Сам он позже объяснял, что действовал как "ученый-патриот". Справедливо ли называть его ученым или даже патриотом, если, как рассказывает директор музея, Габер лично наблюдал на фронте за тем, как действуют его отравляющие газы. Наблюдал опять-таки - не потому, что он был садист, а для того, чтобы на основе практического опыта усилить их смертоносную эффективность.

Кроссовки, которые жалко носить

Другие истории на выставке рассказывают о том, как аристократы в первой половине XIX века, когда в Германии закрывали монастыри, жадно и беззастенчиво собирали (точнее, забирали себе) церковные ценности, о том, как некий старший лейтенант Рихард Хиртлер (Richard Hirtler) вывозил из Камеруна, который до 1919 года был немецкой колонией, произведения африканского искусства, о том, как грабили национал-социалисты имущество евреев, которых они депортировали в концлагеря.

До сих пор ищут (и находят) конфискованные или приобретенные нацистами за бесценок художественные ценности, принадлежавшие евреям.

Еще один раздел экспозиции посвящен эксцессам шопинга, которые по-немецки носят точное название Kaufrausch - "опьянение приобретением".

Лимитированные модели обуви на выставке Алчность

Лимитированные модели обуви на выставке "Алчность"

Здесь выставлены, в частности, лимитированные модели кроссовок, которые люди приобретают за бешеные деньги, не собираясь их когда-нибудь носить.

За "дневники Гитлера" - в тюрьму

Рассказывает посвященная алчности выставка в Штутгарте и о болезненной жажде успеха, признания, которая привела в 1983 году к самому громкому скандалу в истории немецких СМИ. Журнал Stern объявил тогда о сенсации: ему удалось раздобыть спрятанные до этого времени дневники Гитлера общим числом больше 60 штук.

История, которую Stern долгое время держал в тайне, чтобы этот лакомый куш, обещавший миллионные тиражи и колоссальные прибыли, не достался конкурентам, с самого начала выглядела весьма подозрительно. Но ослепление предстоящей славой было так велико, что редакция толком не провела ни исторический анализ "дневников Гитлера", который бы сразу выявил множество несуразностей, ни экспертизу бумаги и чернил...

Всё это сделали сразу после шумной презентации "дневников", и стало ясно, что речь идет о грубой подделке. Stern заплатил за нее репортеру, который был посредником, а тот - человеку, который фальсифицировал "дневники Гитлера", огромные деньги. Большую часть их так и не нашли. Фальсификатор и посредник сели в тюрьму, руководство журнала подало в отставку, а репутация издания не восстановлена до сих пор. Как говорит другая русская народная поговорка: "Жадность фраера сгубила..." Как сгубила она многих из тех, кто стал "героем" этой выставки.

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    Автор: Ксения Сафронова


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Фриц Габер

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