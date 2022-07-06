Зеленский больше не ожидает поставок авиации Украине

На 134-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 7 июля (время московское).

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Украина больше не ожидает поставок авиации, но рассчитывает на получение систем противовоздушной обороны. Безопасность неба – приоритет, заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, прибывшим с визитом в Киев.

"Это приоритетно. Уже никто не ожидает той или иной авиации, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, прибытия в Украину мощной противовоздушной обороны", - цитирует главу украинского государства "Интерфакс-Украина". Как отметил Зеленский, получение таких систем позволит защитить украинские города от обстрелов, и тогда начнут возвращаться беженцы.

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Спустя более 30 лет датский производитель обуви ECCO теряет свой статус поставщика обуви для датской королевской семьи. Срок действия предиката Royal Court Supplier истекает 16 апреля 2023 года, "и королевская семья сообщила, что предикат не будет продлен", говорится в сообщении компании. "Высшее руководство ECCO принимает к сведению решение королевского дома, и ему нечего добавить", - объявил концерн.

Ни производитель обуви, ни датская королевская семья не прокомментировали причины. Однако в последние месяцы ECCO подвергалась публичной критике за то, что продолжает вести бизнес в России после вторжения этой страны в Украину. Компания обосновала это ответственностью за своих сотрудников. Согласно отчету, в 200 магазинах ECCO в России работают 1800 человек. В последние месяцы несколько датских обувных ритейлеров прекратили сотрудничество с ECCO.

Хроника событий 6 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 июля 00.00 - 13.59 >>>

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