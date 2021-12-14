Зарубежные активы СССР: что до сих пор не поделили Россия и Украина

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Россия снова заявила, что Украина не выполнила свои обязательства, не передав Москве свою долю зарубежной собственности СССР. В Киеве такие упреки отвергают. Об аргументах сторон - DW.
Украинские эксперты и дипломаты отвергают упреки президента России Владимира Путин, который обвинил Украину в том, что она в рамках достигнутых соглашений не передала Москве свою часть зарубежной собственности СССР в обмен на уплату Москвой всех советских внешних долгов. "Долги мы за всех погасили, но далеко не все выполнили обязательство о передаче зарубежных активов. К примеру, Украина этого до сих пор не сделала", - посетовал Путин.
В Киеве его утверждения называют "манипуляция фактами", отмечая, что это Россия незаконно пользуется зарубежной недвижимостью и активами бывшего СССР. В деталях вопроса разбиралась DW.
После распада Советского Союза образовавшимся на его руинах государствам было важно как можно быстрее разделить между собой внешний госдолг СССР - без этого страны Запада, в частности ЕС, отказывались признавать новые независимые государства и устанавливать с ними дипотношения.
Поэтому в 1991 году в Москве был подписан договор о правопреемстве в отношении внешнего госдолга и активов СССР. В нем была определены доли каждой республики в общей сумме долга, а также и в зарубежных активах СССР. Самой большой она была у России (более 61,34%) и Украины (16,37%).
В течение нескольких последующих лет Россия заключала с бывшими союзными республиками двусторонние соглашения по внешнему долгу и активам СССР. В 1994 году очередь дошла до Украины. Киев и Москва подписали межправительственное соглашение о так называемом "нулевом варианте", суть которого заключалась в том, что Российская Федерация как правопреемница бывшего СССР обязалась уплатить долю его нешнего долга, доставшуюся Украине, а Киев отказывался в пользу Москвы от своей части зарубежной советской собственности.
Однако с тех пор соглашение о "нулевом варианте" так и не вступило в силу, потому что украинская Верховная рада дважды отказывалась его ратифицировать. И делала это вполне обоснованно, убежден бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
"Украинская сторона просила, чтобы Россия предоставила полный перечень всей зарубежной собственности СССР и ее стоимость, чего Российская Федерация не сделала", - пояснил дипломат в разговоре с DW, указав, что именно невыполнение Москвой этого вполне правомерного требования Киева помешало ратификации документа. По мнению экс-министра, Россия не хотела и не хочет открывать полные данные о количестве и стоимости заграничного имущества СССР, потому что "этих активов было гораздо больше, чем пассивов".
Бывший украинский дипломат Вадим Трюхан считает подписание соглашения о "нулевом варианте" ошибкой Киева. Ведь, по его выражению Российская Федерация "не просто единолично взяла на себя ответственность за уплату внешних долгов СССР, а присвоила себе все его активы: это и золотовалютный запас, и долги стран третьего мира перед СССР, и недвижимость советского МИД и многочисленных государственных советских предприятий за границей".
Трюхан убежден, что идею о так называемом "нулевом варианте" российские власти придумали для того, чтобы новые независимые государства, образовавшиеся на территории Советского Союза, не претендовали на свою законную долю в общих активах. "Но Украина не ратифицировала это соглашение, так что никаких обязательств передавать какое-либо имущество или другие активы России не существует", - уверен экс-дипломат.
Позиция Украины по "нулевому варианту" фактически блокирует переоформление зарубежной собственности СССР в пользу России. Владимир Огрызко рассказал, что во время его пребывания в должности посла Украины в Австрии с 1999 по 2004 годы он неоднократно имел по этому поводу беседы с руководителями австрийского МИД.
"Я заявлял, что Украина будет протестовать в случае, если Австрийская Республика переоформит объекты собственности бывшего СССР на Россию, потому что между Украиной и РФ этот вопрос не урегулирован", - говорит экс-министр. По его словам, на данный момент во многих странах мира бывшая собственность СССР "де-факто находится в управлении Российской Федерации, но де-юре она ей не принадлежит".
Оценивать справедливость "нулевого варианта" действительно сложно. РФ нигде и никогда не раскрывала полных данных о составе и стоимости советских зарубежных активов. По информации главного экономиста независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаила Кухаря, по состоянию на 1991 год долг СССР составлял около 90 миллиардов долларов с разным сроком погашения.
"Золотой и алмазный фонд СССР оценивался более чем в 100 миллиардов долларов в тогдашних ценах, однако к его аудиту не допустили не только Украину, но и ни одну из бывших республик СССР", - напомнил эксперт. Что касается объектов недвижимости в зарубежной собственности Советского Союза, то в стенограмме заседания Верховной рады от 18 февраля 1997 года сказано на это счет: "Нам дали следующие цифры: балансовая стоимость в 1991 году составила 3,5 миллиарда российских рублей. По данным МИД Украины (из российских источников), она составляет 300-400 миллиардов долларов".
Учитывая даже такие неполные данные, неудивительно, что все эти годы в украинском правительстве были убеждены: переговорщики в 1990-х допустили ошибку, подписав ряд соглашений по распределения активов и обязательств бывшего СССР, констатирует Кухарь.
Россия всегда запускает в информационное пространство подобного рода конфликтные темы в период активного обострения отношений, хотя проблему "нулевого варианта" Москва не могла решить даже во времена лояльных к РФ украинских президентов, сказал в комментарии DW старший аналитик украинской группы Geostrategy Владимир Денисюк.
Он считает, что Киеву не стоит обращать внимания на заявления России о "мнимых обязательствах" Украины, поскольку в этом вопросе у Москвы нет юридических рычагов давления. "Россия не пойдет с этим ни в один суд ни одной страны мира, поскольку ей придется предоставить суду полную информацию о советских активах", - уточняет Денисюк. По его мнению, РФ невыгодно открывать эти активы, так как они значительно превышают выплаченный советский долг, о котором говорят в Кремле.
"Так что заявления Путина - лишь психологическое давление на Украину, и рассчитаны они скорее на российскую аудиторию и на не слишком опытных представителей украинских властей", - резюмировал Денисюк.
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