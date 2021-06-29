Шарфенштайн - замок для ценителей виски в центре Германии (фото)

Лайнефельде-Ворбис • Если посмотреть на карту, то и невооруженным взглядом можно увидеть, что этот живописный средневековый замок - замок Шарфенштайн (Burg Scharfenstein) в регионе Айхсфельд - находится в самом центре Германии. Приглядевшись более внимательно и поискав информацию, без труда можно выяснить, что расположен он всего в 30-40 километрах от одной из точек, которые вполне научно претендуют на право быть географическом центром страны - в тюрингской коммуне Нидердорла.

Старый замок и новое виски

Первое письменное упоминание замка датировано 1209 годом. Сейчас здесь помимо отеля находится центр (если и не всей Германии, то хотя бы) виски - Whiskywelt, которое в этих местах и производят. Мануфактура, основанная в 1999 году на базе старого гэдээровского завода по выпуску крепкого алкоголя, расположена в соседнем городе Лайнефельде-Ворбис. Несколько лет назад тюрингское виски окончательно получило международное признание, попав с высокими оценками в "Библию виски Джима Мюррея" - знатока материи и писателя из Великобритании.

После локдауна

Посетителям предлагают экскурсии, дегустации здешних крепких напитков - виски, ромов, джинов, шнапсов и ликеров, а также пешие алкогольно-тематические прогулки по окрестностям. Первая фотография замка сделана в конце нынешнего июня. Немецкие достопримечательности после послабления пандемических ограничений как раз начинают постепенно возвращаться к более-менее нормальной жизни.

Отметим также, что в Германии насчитывается около 200 фирм по производству виски. Все они - небольшого размера. Доля немецкого виски на мировом рынке составляет всего 0,4 процента. Средневековых замков в Германии - куда больше, и расположено в них еще много чего очень интересного.

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