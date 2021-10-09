Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прилетит 11 октября в Москву

В Москву 11 октября прилетит заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. В ночь на субботу, 9 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила договоренность о визите Нуланд по инициативе американской стороны.

По ее словам, Виктория Нуланд пробудет в России до 13 октября. "Запланированы ее переговоры в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах", - написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что темой переговоров с высокопоставленными официальными лицами РФ и другими российскими представителями будут двусторонние, региональные и глобальные вопросы.

Эксперт МГУ заявил о возможных темах переговоров

Между тем, по мнению главы Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрия Рогулева, заместитель госсекретаря прилетит в Москву для обсуждения проблем вокруг работы диппредставительств обеих стран. "Нуланд находилась в так называемом "черном списке" лиц, которым Россия отказывается выдавать визы. Судя по тому, что уже официально объявлено о ее визите, можно предположить, что переговоры по данному поводу шли довольно долго", - заявил он "Интерфаксу".

Кроме того, российский эксперт ожидает обсуждения вопросов по украинскому конфликту и по Ирану.

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