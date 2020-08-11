Законодатели в США потребовали от Лукашенко прекратить "акты насилия"

Американские законодатели призвали президента Беларуси Александра Лукашенко положить конец "бессмысленным актам насилия" в стране. Соответствующее заявление председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиота Энгела (демократ от штата Нью-Йорк) и старшего республиканца комитета Майкла Маккола (от штата Техас) обнародовано в понедельник, 10 августа, на сайте нижней палаты.

"Мы солидарны с теми, кто смело рискует своей безопасностью для продвижения свободной и демократической нации, и призываем президента Александра Лукашенко положить конец бессмысленным актам насилия", - подчеркнули авторы заявления.

"Мы глубоко обеспокоены жестокими арестами и разгоном мирных протестующих, демократических активистов и журналистов со стороны белорусских властей, (производящимися лицами. - Ред.) в форме и в штатском", - говорится в документе. Законодатели, в частности, подчеркнули, что выборы в Беларуси "были сфальсифицированы с самого начала".

"Суверенитет и независимость Беларуси могут быть укреплены только в том случае, если ее правительство в полной мере примет демократические принципы, соблюдения которых требовали наводнившие улицы люди", - резюмировали Энгел и Маккол.

Массовые протесты

По данным ЦИК, на выборах президента 9 августа действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская - 10,9%. Тихановская 10 августа подала в Центральную комиссию страны по выборам (ЦИК) жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования. Во вторник, 11 августа, стало известно, что Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси в Литву.

Сразу после выборов в Беларуси более чем 30 городах страны прошли массовые протесты против официальных результатов, было задержано около трех тысяч человек. В ночь на 11 августа протесты продолжились. Милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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