 Законодатели в США потребовали от Лукашенко прекратить ″акты насилия″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 11.08.2020

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Беларусь

Законодатели в США потребовали от Лукашенко прекратить "акты насилия"

В Конгрессе США обеспокоены "жестокими арестами и разгоном мирных протестующих, демократических активистов и журналистов" в Беларуси.

Конгресс США

Конгресс США

Американские законодатели призвали президента Беларуси Александра Лукашенко положить конец "бессмысленным актам насилия" в стране. Соответствующее заявление председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиота Энгела (демократ от штата Нью-Йорк) и старшего республиканца комитета Майкла Маккола (от штата Техас) обнародовано в понедельник, 10 августа, на сайте нижней палаты.

"Мы солидарны с теми, кто смело рискует своей безопасностью для продвижения свободной и демократической нации, и призываем президента Александра Лукашенко положить конец бессмысленным актам насилия", - подчеркнули авторы заявления.

"Мы глубоко обеспокоены жестокими арестами и разгоном мирных протестующих, демократических активистов и журналистов со стороны белорусских властей, (производящимися лицами. - Ред.) в форме и в штатском", - говорится в документе. Законодатели, в частности, подчеркнули, что выборы в Беларуси "были сфальсифицированы с самого начала".

"Суверенитет и независимость Беларуси могут быть укреплены только в том случае, если ее правительство в полной мере примет демократические принципы, соблюдения которых требовали наводнившие улицы люди", - резюмировали Энгел и Маккол.

Массовые протесты

По данным ЦИК, на выборах президента 9 августа действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская - 10,9%. Тихановская 10 августа подала в Центральную комиссию страны по выборам (ЦИК) жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования. Во вторник, 11 августа, стало известно, что Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси в Литву

Сразу после выборов в Беларуси более чем 30 городах страны прошли массовые протесты против официальных результатов, было задержано около трех тысяч человек. В ночь на 11 августа протесты продолжились. Милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. 

Смотрите также:

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    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало протестов

    После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые задержания

    К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Стихийные акции

    Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Точки сбора протестующих

    Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жажда перемен

    У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Призывы к миру

    Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Без применения силы обошлось только в двух городах

    И, по сообщения в СМИ, в Кобрине и Бобруйске их услышали - и разгонять протесты не стали. Однако эти города стали исключением.

  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало разгона

    После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Спецсредства против протестующих

    Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Баррикады против автозаков

    На проспекте Победителей в Минске протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу силовикам.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Число пострадавших

    По данным МВД, в результате столкновений пострадали более 50 граждан и 39 сотрудников правоохранительных органов. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем в результате наезда на него спецтехники на столичном проспекте Победителей. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Обвинение в массовых беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жестокости разгона, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


Смотреть видео 18:56

Протесты в Минске: кто победил на выборах в Беларуси на самом деле? DW Новости

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