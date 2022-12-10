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Полицейский в оцеплении на месте нападения в Дрездене
Место происшествия в Дрездене оцеплено полициейФото: Matthias Rietschel/REUTERS
ПреступностьГермания

Захват заложников в Дрездене: нападавший задержан

Сергей Ромашенко
47 мин. назад

Полиция Дрездена сообщила, что задержала мужчину, захватившего двух заложников в торговом центре Altmarkt-Galerie. Никто из заложников не пострадал. Нападавший был ранен во время операции по освобождению.

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Полиция Дрездена сообщила, что задержала мужчину, захватившего двух заложников в торговом центре Altmarkt-Galerie. Никто из заложников не пострадал. Нападавший был ранен во время операции по освобождению. Полиция предполагает, что он страдает психическим заболеванием.

Ранее стало известно, что утром в субботу, 10 декабря, мужчина, вооруженный пистолетом, попытался ворваться в здание местной радиостанции Radio Dresden. Он открыл огонь по двери у главного входа, однако проникнуть внутрь не сумел. Сотрудники радиостанции успели укрыться в безопасном месте. Затем злоумышленник направился на машине в центральную часть города, где укрылся в одном из помещений косметическо-хозяйственного магазина DM в торговом центре Altmarktgalerie.

В связи со случившимся была проведена эвакуация людей из торгового центра и прилегающих территорий. Полиция призвала население и туристов держаться подальше от этого района. Расположенный поблизости рождественский рынок был закрыт в целях безопасности.

Чуть позже дрезденская полиция сообщила, что в одном из многоквартирных домов в городском районе Пролис было обнаружено тело убитой 62-летней женщины и что подозреваемым в убийстве является ее 40-летний сын. Полиция связывает это преступление с захватом заложников в центре Дрездена.
 

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