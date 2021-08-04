Захваченный в Оманском заливе танкер освобожден

Инцидент с захватом в Оманском заливе танкера Asphalt Princess, ходящего под панамским флагом, завершился благополучно. Как сообщила в среду, 4 августа, в своем Twitter Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO), входящая в состав ВМС Великобритании, неизвестные люди, взявшие судно под контроль, покинули его.

Инцидент в Оманском заливе

Ранее UKMTO сообщила о неком "инциденте" в Оманском заливе. Всем морским судам, находящимся в регионе в 60 морских миль восточнее берегов эмирата Эль-Фуджайра, рекомендовалось соблюдать особую осторожность из-за "возможного похищения".

Позднее предупреждение об "инциденте" было переквалифицировано в "возможный угон". Британская газета The Times со ссылкой на правительственные источники, сообщила, что группа из восьми или девяти вооруженных людей взяла Asphalt Princess под свой контроль. Как указало издание, Лондон предполагает, что ответственность за похищение несут Иран или союзные ему ополченцы. Согласно порталу MarineTraffic.com, представляющему данные спутникового слежения за судами, утром 4 августа танкер медленно двигался в сторону иранских вод у порта Джаск.

Одновременно шесть нефтяных танкеров в этом же регионе сообщили о потере контроля над судами. "Если они находятся поблизости друг от друга и в одном и том же месте, то такое случается крайне редко. Не могут все суда одновременно лишиться двигателей и способности управления", - прокомментировал ситуацию Ранджит Раджа - эксперт по нефти и судоходству компании Refinitiv.

Нападение на танкер Mercer Street

Новый инцидент в Оманском заливе произошел на фоне резкого обострения напряженности между Ираном и странами Запада из-за угроз судоходству на одном из важнейших путей мировой торговли нефтью. Пятая часть всей продаваемой в мире нефти перевозится судами из Персидского залива через узкий Ормузский пролив и Оманский залив.

29 июля неизвестные беспилотные летательные аппараты атаковали нефтяной танкер MT Mercer Street у побережья Омана в Индийском океане. Судно принадлежит японской фирме, однако его эксплуатацию осуществляет израильская судоходная компания Zodiac Maritime. В результате атаки на судно погибли два члена экипажа - гражданин Румынии и подданный Великобритании. США, Великобритания и Израиль обвинили в этом преступлении Иран.

Тегеран в свою очередь категорически отрицает свое участие в инцидентах. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал недавние морские нападения в Персидском заливе "совершенно подозрительными". В то же время он предостерег от попыток нанести урон суверенитету страны. "Исламская Республика Иран не колеблется при защите своей безопасности и национальных интересов, и она ответит незамедлительно и решительно на любую возможную авантюру", - отметил Хатибзаде.

Выводы делать преждевременно

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс, комментируя инциденты с Asphalt Princess и другими судами в Оманском заливе, заявил журналистам, что "еще слишком рано делать заключение" о событиях. При этом, говоря о нападении на Mercer Street, Прайс отметил: "Мы наблюдаем очень тревожную картину воинственности со стороны Ирана, в том числе в морской сфере".

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