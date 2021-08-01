США и Великобритания обвиняют Иран в нападении на танкер в Индийском океане

В Вашингтоне уверены, что атака на танкер MT Mercer Street 29 июля была организована Ираном. Администрация США проводит консультации со своими союзниками, чтобы выработать "подобающий ответ" на это нападение, заявил в воскресенье, 1 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен.

На основании анализа имеющихся доказательств американцы пришли к выводу, что по судну ударили начиненные взрывчаткой иранские беспилотники.

В Лондоне осуждают нападение Ирана

Великобритания осуждает преднамеренное нападение Ирана на нефтяной танкер в Индийском океане, заявили ранее в тот же день в министерстве иностранных дел Соединенного Королевства. В Лондоне считают, что Иран "с большой долей вероятности" атаковал судно при помощи беспилотников.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о доказательствах вины Ирана, которые имеются у израильской разведки. По словам Беннета, Иран счел танкер целью, связанной с Израилем.

Нападение на танкер

29 июля неизвестные беспилотные летательные аппараты атаковали нефтяной танкер MT Mercer Street у побережья Омана в Индийском океане. Судно принадлежит японской фирме, однако его эксплуатацию осуществляет израильская судоходная компания Zodiac Maritime. В результате атаки на судно погибли два члена экипажа - гражданин Румынии и подданный Великобритании.

Иран отрицает причастность к атаке на нефтяной танкер

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