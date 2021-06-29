Израиль обвинил Иран в нападении на нефтяной танкер

Власти Израиля обвинили иранское руководство в нападении на нефтяной танкер в Индийском океане. Министр иностранных дел Яир Лапид призвал международное сообщество принять в отношении Тегерана решительные меры. "Иран - не только проблема Израиля. Он является экспортером терроризма, разрушения и нестабильности, которая наносит вред нам всем", - написал он в Twitter вечером в пятницу, 30 июля.

По словам Лапида, он поручил израильским дипломатам инициировать в ООН меры в ответ на "террористические" действия Тегерана. Израильский министр также сообщил, что обсудил "необходимость серьезной реакции на нападение на корабль" с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

Нападение близ побережья Омана

В результате предполагаемой атаки беспилотников на танкер MT Mercer Street, принадлежащий японской фирме и находящийся в эксплуатации израильской судоходной компании Zodiac Maritime, погибли два члена экипажа - гражданин Румынии и подданный Великобритании.

По данным израильской компании, в момент нападения судно находилось близ побережья Омана на пути из Танзании в ОАЭ. На сигнал бедствия отреагировали военнослужащие ВМС США и оказали помощь экипажу. По информации американской армии, имеются "четкие" указания на атаку с помощью беспилотников.

От Ирана официальной реакции не поступало. Иранский государственный телеканал Аль-Алам сообщил со ссылкой на "информированные региональные источники", что нападение было "ответом на недавнюю израильскую атаку" на один из аэропортов Сирии.

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