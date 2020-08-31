Зачем немцы поехали в Россию на старых мотоциклах "Урал"

В наше время мало кого удивишь путешествиями-кругосветками. А вот группе ребят из Германии это удалось. Выпускники Высшей школы искусств в Галле Анне Кнёдлер (Anne Knödler), Элизабет Эртель (Elisabeth Oertel), Йоханнес Фёч (Johannes Fötsch) из Тюрингии, Эфи Зениу (Efy Zeniou) с Кипра, Каупо Хольмберг (Kaupo Holmberg) из Эстонии отправились шесть лет назад из Галле в Нью-Йорк на четырех старых мотоциклах с колясками "Урал" советского производства. Два с половиной года заняло все путешествие. За это время молодые скульпторы преодолели 43 тысячи километров. Их путь пролегал через Австрию, Венгрию, Сербию, Болгарию, Грецию, Турцию, Грузию, Казахстан, Монголию, Аляску, Канаду. Три месяца путешественники провели в России.

Об увлекательном и наполненном необычными открытиями "мото-арт-проекте", целью которого было посмотреть мир и составить о нем собственное представление, повествует фотоальбом с аннотациями, выпущенный молодыми байкерами в виде книги и переведенный на английский и русский языки. А вот теперь на основе отснятых путешественниками 500 часов видеоматериала создан и документальный фильм. "972 breakdowns" ("972 поломки в пути") называется эта двухчасовая лента, поставленная кинорежиссером Даниэлем фон Рюдигером (Daniel von Rüdiger). 3 сентября она выходит в немецкий прокат. Участница группы энтузиастов Анне Кнёдлер рассказывает в беседе с DW о том, с чем путешественникам довелось столкнуться в России.

Пятерка отважных

Анне Кнёдлер хохочет, вспоминая, как люди в России хватались за голову при виде старых мотоциклов, на которых передвигалась "пятерка отважных" из Германии. "Почему вы отправились в такой дальний путь на этих развалинах, а не на BMW?" - с удивлением спрашивали местные жители байкеров. Между тем, ребята из Галле осознанно остановили свой выбор на мотоциклах марки "Урал".

Анне Кнёдлер, Эфи Зениу, Йоханнес Фёч, Каупо Хольмберг и Элизабет Эртель (слева направо)

"Мы выбрали их потому, что значительная часть нашего пути пролегала через Казахстан, Монголию и Россию, где такие мотоциклы - не редкость, и в случае поломок там можно было приобрести запчасти для ремонта, - поясняет Анне Кнёдлер. - Но главная причина в том, что нам хотелось в пути общаться с людьми. А если мотоцикл забарахлит, такая возможность обеспечена - ведь нужно обращаться к кому-то за помощью. Так и вышло: наши мотоциклы ломались ровно 972 раза (мы все задокументировали!), и благодаря этому мы познакомились с массой прекрасных людей".

Без опыта вождения и поддержки спонсоров

Никто из членов группы до этого круиза на мотоциклах не ездил. Так что предварительно ребята специально записались в автошколу, выучились и буквально перед отъездом получили права на вождение. Мотоциклы "Урал" приобрели в Германии, а найти их помог приятель из тусовки фанатов "уралов". Путешественники хранят эти старые байки по сей день.

Бездорожье в сибирской тайге

Информацию о своем проекте молодые скульпторы распространили через интернет, но спонсоров искать не стали: финансирование обеспечили из собственного кошелька, подрабатывая в пути, где придется. Экспедицию постоянно документировали в фотографиях, видеодневниках, путевых заметках - и размещали все это на сайте проекта. Как-то часть отснятого материала удалось продать одному телеканалу, что обеспечило дополнительное вливание в бюджет.

В спартанских условиях

Во время путешествия пятерка старалась максимально выйти из зоны комфорта - чтобы сполна познать жизнь в экстремальных условиях. "Мы купались и стирали белье в горных речках. Горячая вода и душ остались в прошлой жизни. Нас интересовали другие вещи: мы хотели бросить вызов себе, обстоятельствам. Передвигаясь каждый день понемногу, ремонтируя мотоциклы, нередко замерзая - к примеру, уже в начале сентября в Магадане выпал снег, - ты испытываешь себя и свои возможности", - рассуждает Анне.

На привале

В гостиницах путешественники останавливались только во время затяжного дождя. Обычно же ночевали под открытым небом. "Мы устраивались в спальных мешках, но не в палатках, а под импровизированным навесом. На свежем воздухе здорово. Вот только комары изводили", - сокрушается Анне.

Сарафанное радио

Анне Кнёдлер неплохо говорит по-русски, любит русскую литературу и обожает Россию, где ей уже не раз доводилось бывать: девушка совершила круиз по Золотому кольцу, посетила Москву, Калининград, Куршскую косу. По ее словам, за время путешествия на мотоциклах любовью к этой стране прониклись и ее друзья. "Всех просто покорили российские природные красоты, но главное - это, конечно, люди. По степени гостеприимства русским нет равных. Нас везде тепло встречали и помогали, чем могли!" - вспоминает Анне.

Бывало и такое...

Девушка до сих пор с теплотой вспоминает и Максима с Чукотки, и Михаила из Владивостока, и многих других, кто помогал путешественникам с ремонтом мотоциклов и поиском запчастей. В российских городах и деревнях, через которые проходил маршрут путешественников, уже знали о том, что в их края направляются пятеро байкеров из Германии. Дело в том, что люди, которым встречались эти ребята, тут же оповещали по телефону об их предстоящем прибытии своих друзей и знакомых из других населенных пунктов с просьбой при необходимости оказать им помощь - как бы "передавали эстафету".

"Как-то мы стояли на одной бензоколонке. Проезжавший мимо дальнобойщик, заметив нас, сразу остановил фуру, подбежал и протянул свой смартфон со словами: "Вас к телефону". Оказывается, ему только что позвонили из поселка, где уже ждали нашего приезда, и спросили, не видел ли он нас. Я взяла трубку и слышу: "Ребята, нам уже давно сообщили, что вы сюда едете, а вас все нет. Мы беспокоимся, все ли с вами в порядке”".

Русская водка и избавление от стереотипов

Когда же речь заходит о российских дорогах, девушка только вздыхает. Сколько раз застревали на размытых во время дождя грунтовках она и ее друзья! Вытащить тяжелые мотоциклы из грязи удавалось только с помощью вездехода. Вот когда путешественники с ностальгией вспоминали немецкие автобаны! Зато после каждого такого приключения кто-нибудь из местных жителей обязательно приглашал ребят к себе в гости - чтобы отогрелись, как следует, и отдохнули. Без застолья и горячительных напитков тут обходилось редко.

"Зато никто ни разу не заболел! - смеется Анне. - Кстати, принято считать, что русские много пьют. У нас такое впечатление не сложилось. Наоборот, в России мы встречали немало абсолютно не пьющих людей. Конечно, выпивка на столе у русских бывает - но, как правило, только во время праздников, когда у них собираются гости. С алкоголиками, пьющими в одиночку, мы в России не сталкивались".

По словам девушки, участие в подобных проектах не только закаляет, но и способствует избавлению от стереотипов и переоценке жизненных ценностей. "В любом случае, после этой поездки мы стали совсем другими по сравнению с тем, какими были в студенчестве. И мы рады этим изменениям, потому что они, без сомнения, к лучшему", - поделилась в беседе с DW Анне Кнёдлер.

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