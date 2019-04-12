 World Press Photo: лучшие фотографии года | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.04.2019

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Культура и стиль жизни

World Press Photo: лучшие фотографии года

Жюри World Press Photo назвало лучшие профессиональные фотографии года. DW представляет некоторых победителей.

  • Джон Мур. Плачущая девочка на границе - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: лучшие фотографии

    Джон Мур. "Плачущая девочка на границе"

    Эта фотография стала лучшей фотографией года по версии World Press Photo.На ней - сцена на границе Мексики и США. Девочка из Гондураса плачет, а полицейский обыскивает ее мать. Задержанных нелегальных иммигрантов разделяли: взрослых отдельно, детей отдельно. Публикация снимка вызвала бурю возмущения, и власти США такую практику отменили. Сделал фотографию Джон Мур, лауреат Пулитцеровской премии.

  • Крис Макграт. Исчезновение Джамаля Хашогги - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: лучшие фотографии

    Крис Макграт. "Исчезновение Джамаля Хашогги"

    На снимке австралийца Криса Макграта сотрудник консульства Саудовской Аравии в Стамбуле сдерживает фоторепортеров, которые снимают следователей, прибывших сюда в связи с делом журналиста и критика режима Джамаля Хашогги. Он пропал после того, как пришел в консульство. Очевидно, Хашогги был убит агентами саудовских спецслужб. Победитель в номинации "Главные новости".

  • Форук Алайе. Крича - к свободе - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: лучшие фотографии

    Форук Алайе. "Крича - к свободе"

    Впервые за почти 40 лет женщины в Иране смогли посмотреть футбол на стадионе. Запрет исламских властей был снят ими по просьбе ФИФА, и только для международных матчей, только для специально отобранных болельщиц, которых собрали в отдельном секторе. Иранка Форук Алайе сделала этот снимок на матче Кубка азиатских чемпионов с японской командой в Тегеране. Первое место в категории "Спорт - истории".

  • Диана Маркосян. Кубиночки - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: лучшие фотографии

    Диана Маркосян. "Кубиночки"

    Диана Маркосян - американская фотожурналистка с армянскими корнями. Родилась в Москве, ребенком эмигрировала вместе с матерью и братом в США. Снимает во многих странах. Известен ее цикл о детях Беслана. В номинации "Современные проблемы" World Press Photo-2019 победил ее снимок из Кубы: традиционное празднование 15-летия девочки, знаменующее ее совершеннолетие и готовность к браку.

  • Сара Блезенер. Поманите нас из дома - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: лучшие фотографии

    Сара Блезенер. "Поманите нас из дома"

    Молодежные военные лагеря в США и России и уроки "патриотического воспитания" в российских школах посетила Сара Блезенер, кстати говоря, изучавшая в университете русский язык. Получился своеобразный сравнительный фотоцикл. На этом снимке: школьницы из города Дмитрова перед конкурсом песни и парадом. Над чем они смеются, осталось неизвестным. Первое место в категории "Долгосрочные проекты".

  • Соколы и арабский фактор - World Press Photo of the Year

    World Press Photo - 2019: лучшие фотографии

    Брент Стиртон. "Соколы и арабский фактор"

    Соколиная охота особенно популярна в арабских странах. Организация ЮНЕСКО внесла соколиную охоту в список нематериального культурного наследия человечества. Фотограф Брент Стиртон снял репортаж о том, как разводят в Монголии соколов-балобанов, занесенных в "Красную книгу". Его фотографии - больше, чем просто снимки диких птиц. Первое место в категории "Природа - истории".

  • Инго Арндт. Дикие пумы Патагонии - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: лучшие фотографии

    Инго Арндт. "Дикие пумы Патагонии"

    Немецкий фотограф Инго Арндт снимает диких животных. Над циклом фотографий о пумах в чилийской Патагонии работать было особенно трудно: ареал обитания пум очень обширен - от пустынь и прерий до лесов и заснеженных гор, эти хищники скрытны, избегают любой близости людей. Охотясь, они могут преследовать свою жертву в течение часа или даже дольше. Третье место в категории "Природа - истории".

  • Яспер Дуст. Знакомьтесь, Боб - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: лучшие фотографии

    Яспер Дуст. "Знакомьтесь, Боб"

    Карибский фламинго получил тяжелые порезы, влетев в окно отеля. Его выходили защитники животных. Боб (так его назвали) привык к людям, и стало ясно, что он не выживет, если вернется в дикую природу. На острове Кюрасао Боб стал своеобразным послом Центра реабилитации диких животных. Репортаж о нем сделал голландский фотограф Яспер Дуст. Второе место в категории "Природа - истории".

  • Михаэль Ханке. Никогда не видел его слез - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: лучшие фотографии

    Михаэль Ханке. "Никогда не видел его слез"

    Зденек Шафранек - капитан паралимпийской сборной Чехии по хоккею с шайбой, участник трех Паралимпийских игр. Он стал инвалидом в результате несчастного случая в 2003 году. Живет со своими детьми в городе Патек. Шафранек - один из героев новой серии чешского фотографа Михаэля Ханке, который специализируется на черно-белых документальных проектах. Второе место в категории "Спорт - истории".

  • Каталина Мартин-Чико. Колумбия, (пере)рождение - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: лучшие фотографии

    Каталина Мартин-Чико. "Колумбия, (пере)рождение"

    Эта фотография сделана в лагере FARC - левоэкстремистской повстанческой организации Колумбии. Красные герильерос запрещали беременность: мол, это несовместимо с партизанской жизнью. После того, как FARC заключил мирное соглашение с правительством, в рядах бывших террористов начался настоящий бэби-бум. Об этом - репортаж испанки Каталины Мартин-Чико. Второе место в номинации "Современные проблемы".

    Автор: Ефим Шуман


  • Джон Мур. Плачущая девочка на границе - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: лучшие фотографии

    Джон Мур. "Плачущая девочка на границе"

    Эта фотография стала лучшей фотографией года по версии World Press Photo.На ней - сцена на границе Мексики и США. Девочка из Гондураса плачет, а полицейский обыскивает ее мать. Задержанных нелегальных иммигрантов разделяли: взрослых отдельно, детей отдельно. Публикация снимка вызвала бурю возмущения, и власти США такую практику отменили. Сделал фотографию Джон Мур, лауреат Пулитцеровской премии.

  • Крис Макграт. Исчезновение Джамаля Хашогги - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: лучшие фотографии

    Крис Макграт. "Исчезновение Джамаля Хашогги"

    На снимке австралийца Криса Макграта сотрудник консульства Саудовской Аравии в Стамбуле сдерживает фоторепортеров, которые снимают следователей, прибывших сюда в связи с делом журналиста и критика режима Джамаля Хашогги. Он пропал после того, как пришел в консульство. Очевидно, Хашогги был убит агентами саудовских спецслужб. Победитель в номинации "Главные новости".

  • Форук Алайе. Крича - к свободе - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: лучшие фотографии

    Форук Алайе. "Крича - к свободе"

    Впервые за почти 40 лет женщины в Иране смогли посмотреть футбол на стадионе. Запрет исламских властей был снят ими по просьбе ФИФА, и только для международных матчей, только для специально отобранных болельщиц, которых собрали в отдельном секторе. Иранка Форук Алайе сделала этот снимок на матче Кубка азиатских чемпионов с японской командой в Тегеране. Первое место в категории "Спорт - истории".

  • Диана Маркосян. Кубиночки - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: лучшие фотографии

    Диана Маркосян. "Кубиночки"

    Диана Маркосян - американская фотожурналистка с армянскими корнями. Родилась в Москве, ребенком эмигрировала вместе с матерью и братом в США. Снимает во многих странах. Известен ее цикл о детях Беслана. В номинации "Современные проблемы" World Press Photo-2019 победил ее снимок из Кубы: традиционное празднование 15-летия девочки, знаменующее ее совершеннолетие и готовность к браку.

  • Сара Блезенер. Поманите нас из дома - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: лучшие фотографии

    Сара Блезенер. "Поманите нас из дома"

    Молодежные военные лагеря в США и России и уроки "патриотического воспитания" в российских школах посетила Сара Блезенер, кстати говоря, изучавшая в университете русский язык. Получился своеобразный сравнительный фотоцикл. На этом снимке: школьницы из города Дмитрова перед конкурсом песни и парадом. Над чем они смеются, осталось неизвестным. Первое место в категории "Долгосрочные проекты".

  • Соколы и арабский фактор - World Press Photo of the Year

    World Press Photo - 2019: лучшие фотографии

    Брент Стиртон. "Соколы и арабский фактор"

    Соколиная охота особенно популярна в арабских странах. Организация ЮНЕСКО внесла соколиную охоту в список нематериального культурного наследия человечества. Фотограф Брент Стиртон снял репортаж о том, как разводят в Монголии соколов-балобанов, занесенных в "Красную книгу". Его фотографии - больше, чем просто снимки диких птиц. Первое место в категории "Природа - истории".

  • Инго Арндт. Дикие пумы Патагонии - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: лучшие фотографии

    Инго Арндт. "Дикие пумы Патагонии"

    Немецкий фотограф Инго Арндт снимает диких животных. Над циклом фотографий о пумах в чилийской Патагонии работать было особенно трудно: ареал обитания пум очень обширен - от пустынь и прерий до лесов и заснеженных гор, эти хищники скрытны, избегают любой близости людей. Охотясь, они могут преследовать свою жертву в течение часа или даже дольше. Третье место в категории "Природа - истории".

  • Яспер Дуст. Знакомьтесь, Боб - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: лучшие фотографии

    Яспер Дуст. "Знакомьтесь, Боб"

    Карибский фламинго получил тяжелые порезы, влетев в окно отеля. Его выходили защитники животных. Боб (так его назвали) привык к людям, и стало ясно, что он не выживет, если вернется в дикую природу. На острове Кюрасао Боб стал своеобразным послом Центра реабилитации диких животных. Репортаж о нем сделал голландский фотограф Яспер Дуст. Второе место в категории "Природа - истории".

  • Михаэль Ханке. Никогда не видел его слез - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: лучшие фотографии

    Михаэль Ханке. "Никогда не видел его слез"

    Зденек Шафранек - капитан паралимпийской сборной Чехии по хоккею с шайбой, участник трех Паралимпийских игр. Он стал инвалидом в результате несчастного случая в 2003 году. Живет со своими детьми в городе Патек. Шафранек - один из героев новой серии чешского фотографа Михаэля Ханке, который специализируется на черно-белых документальных проектах. Второе место в категории "Спорт - истории".

  • Каталина Мартин-Чико. Колумбия, (пере)рождение - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: лучшие фотографии

    Каталина Мартин-Чико. "Колумбия, (пере)рождение"

    Эта фотография сделана в лагере FARC - левоэкстремистской повстанческой организации Колумбии. Красные герильерос запрещали беременность: мол, это несовместимо с партизанской жизнью. После того, как FARC заключил мирное соглашение с правительством, в рядах бывших террористов начался настоящий бэби-бум. Об этом - репортаж испанки Каталины Мартин-Чико. Второе место в номинации "Современные проблемы".

    Автор: Ефим Шуман


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