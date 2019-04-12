World Press Photo: лучшие фотографии года

World Press Photo - 2019: лучшие фотографии

Форук Алайе. "Крича - к свободе"

Впервые за почти 40 лет женщины в Иране смогли посмотреть футбол на стадионе. Запрет исламских властей был снят ими по просьбе ФИФА, и только для международных матчей, только для специально отобранных болельщиц, которых собрали в отдельном секторе. Иранка Форук Алайе сделала этот снимок на матче Кубка азиатских чемпионов с японской командой в Тегеране. Первое место в категории "Спорт - истории".