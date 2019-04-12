World Press Photo: лучшие фотографии года

Жюри World Press Photo назвало лучшие профессиональные фотографии года. DW представляет некоторых победителей.
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Лучшие фотографии немецких ландшафтов и достопримечательностей из опубликованных в рубрике "Кадр за кадром" в 2018 году: от ганзейского Любека до замка Мариенбург. (31.12.2018)
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Российский фотограф Валерий Мельников в этом году получил уже вторую награду престижного конкурса за серию работ об Украине. Он рассказал DW, как война изменила его отношение к фотографии. (16.04.2018)