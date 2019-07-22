Western Union ввела лимит на переводы из России за границу

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на денежные переводы одним клиентом из России в одну страну. Как указывается в справке, размещенной на сайте компании в понедельник, 22 июля, отправитель, чья личность подтверждена, может перевести в день не более 100 000 рублей, но не более 600 тысяч рублей в месяц.

Ограничения ввели "в целях минимизации рисков использования системы Western Union в противоправных целях", сообщает агентство РБК со ссылкой на текст письма, которое Western Union направила своим партнерам. Лимит является частью комплекса мероприятий, которые платежная система проводит в соответствии с требованиями закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также в соответствии с рекомендациями Центробанка РФ (ЦБ РФ), направленными на повышение внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов. Ранее Western Union разрешала переводить за границу до пяти тысяч долларов (чуть более 300 тысяч рублей - Ред.) в течение дня.

16 апреля российские СМИ сообщили, что ЦБ РФ добился от международных платежных систем ограничений на переводы средств в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам на уровне 100 тысяч рублей в месяц.

Western Union, по данным компании, осуществляет денежные переводы в более чем 200 стран мира. В ЦБ РФ посчитали, что в 2018 году жители России через платежные системы, такие как Western Union, "Юнистрим" и "Золотая корона", перевели в другие страны, около 9,5 миллиарда долларов. При этом средняя сумма одного перевода составила около 437 долларов.

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