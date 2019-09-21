 WADA рассмотрит отчет о деятельности московской лаборатории | Новости из Германии о России | DW | 21.09.2019

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Россия

WADA рассмотрит отчет о деятельности московской лаборатории

Московскую антидопинговую лабораторию подозревают в манипуляции данными, сообщил ранее журналист Хайо Зеппельт. В WADA рассмотрят отчет о ее деятельности в ближайший понедельник.

Штаб-квартира WADA (фото из архива)

Штаб-квартира WADA (фото из архива)

Отчет о деятельности Московской антидопинговой лаборатории будет представлен комитетом по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) исполкому организации в начале следующей недели. Об этом сообщил представитель WADA по связям с общественностью, чьи слова в субботу, 21 сентября, приводят российские СМИ. Ранее, в пятницу, немецкий журналист Хайо Зеппель (Hajo Seppelt) сообщил, что российскую сторону подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.

"Было бы преждевременно обсуждать этот вопрос до того, как комитет по соответствию WADA представит свой отчет нашему исполнительному комитету в понедельник. Итоги доклада будут обнародованы по завершении встречи", - сообщил источник в WADA.

Контекст

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"У меня есть определенная информация, в данное время я не имею права комментировать ни слова Зеппельта, ни чьи либо еще. Искренне удивляюсь тому, откуда он берет информацию. Давайте подождем. Идет значимая работа, давайте дадим время тем людям, которые в нее вовлечены, - заявил "Интерфаксу" генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Он сообщил, что работа по базам данных московской лаборатории, переданных в WADA, ведется в установленном ранее режиме, а предварительные результаты можно ожидать в октябре.

20 сентября 2018 года исполком WADA вернул РУСАДА статус соответствия кодексу, которого российская организация была лишена в 2015 году из-за допингового скандала. Главным условием восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря 2018 года доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием. Однако экспертам WADA удалось скопировать базы данных только в середине января 2019 года.

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