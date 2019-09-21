 WADA ожидает от РФ объяснения по данным московской лаборатории | Новости из Германии о России | DW | 22.09.2019

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Россия

WADA ожидает от РФ объяснения по данным московской лаборатории

Эксперты Всемирного антидопингового агентства нашли неточности в данных московской лаборатории, заявил председатель iNADO. Ее подозревают в манипуляции, сообщил ранее журналист Хайо Зеппельт.

Автомобиль едет мимо московской антидопинговой лаборатории

Московская антидопинговая лаборатория (фото из архива)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ожидает от России объяснений неточностей, которые его эксперты обнаружили в данных московской антидопинговой лаборатории. "Мне сообщили, что агентство инициировало соответствующую процедуру. Это значит, что России дано три недели для ответа на запрос WADA", - приводит датское интернет-издание Sportspressen слова председателя Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) Михаэля Аска в воскресенье, 22 сентября.

Немецкий журналист Хайо Зеппельт (Hajo Seppelt) 20 сентября сообщил, что российскую сторону подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. Комитет WADA по соответствию предоставит исполкому агентства отчет о деятельности антидопинговой лаборатории на предстоящей неделе, заявил на следующий день представитель Всемирного антидопингового агентства.

Контекст

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Работа по базам данных московской лаборатории идет в установленном ранее режиме, подчеркнул 21 сентября генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Предварительные результаты можно ожидать в октябре, добавил он. Позднее в тот же день британское издание The Telegraph и агентство Associated Press со ссылкой на неназванных собеседников сообщили, что Россию могут отстранить от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, если факты манипуляций с данными подтвердятся.

В сентябре 2018 года Всемирное антидопинговое агентство восстановило членство РУСАДА после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России. Одним из условий восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря доступа WADA к московской лаборатории, а также к ее информационной системе и опечатанным допинг-пробам. Эксперты WADA смогли скопировать данные и вывезти их из России только в январе 2019 года.

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