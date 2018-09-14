 WADA объяснило рекомендацию о восстановлении РУСАДА в правах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.09.2018

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Мир

WADA объяснило рекомендацию о восстановлении РУСАДА в правах

В случае восстановления в правах РУСАДА обязано выполнить требования WADA. От российской стороны требуют признать доклад Макларена о масштабном допинге и предоставить доступ к пробам.

Вывеска РУСАДА

В случае своего восстановления в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет обязано исполнить требования Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом представители WADA сообщили в субботу, 15 сентября.

Контекст

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Международная структура требует от российской стороны признать доклад Ричарда Макларена о масштабном применении допинга российскими спортсменами. Кроме того, РУСАДА должно в строго определенный срок предоставить копию базы данных московской лаборатории и необработанные материалы через независимого эксперта. При невыполнении этих условий профильный комитет WADA порекомендует исполкому организации вновь признать РУСАДА не соответствующим кодексу, подчеркивают представители антидопингового агентства.

С ноября 2015 года РУСАДА лишено аккредитации при WADA. Накануне комитет организации по соответствию направил исполкому рекомендацию по восстановлению РУСАДА в правах. В тот же день глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт подверг жесткой критике подобные планы. В свою очередь, Национальное антидопинговое агентство Германии (NADA) назвало решение WADA "неожиданным" и "недоступным для понимания". Исполнительный комитет WADA рассмотрит вопрос о восстановлении РУСАДА в правах 20 сентября.

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    Автор: Илья Коваль


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Ссылки в интернете

WADA clarifies misinformation regarding independent Compliance Review Committee recommendation related to RUSADA Roadmap to Compliance

Аудио- и видеофайлы по теме

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов  

Как российские фигуристы объясняют недопуск на Олимпиаду - "Европа в фокусе"  

Допинговый скандал: какие требования должно выполнить РУСАДА  

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