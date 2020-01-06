WADA начало расследование после фильма ARD о допинге в тяжелой атлетике

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в связи с подозрениями в адрес руководства Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), прозвучавшими в новом документальном расследовании немецкой общественно-правовой медиакомпании ARD. Об этом в WADA заявили агентству dpa в понедельник, 6 января.

Изучением фактов, упомянутых в фильме, займется независимый отдел расследований WADA, который возглавляет немецкий полицейский Гюнтер Янгер (Günter Younger) .

В то же время в самой IWF отвергли все обвинения. "IWF в ужасе и шокирована. В фильме содержатся необоснованные утверждения и упреки, искаженные факты", - говорится в заявлении федерации, опубликованном 6 января.

Фильм ARD о коррупции в тяжелой атлетике

Расследование журналистов Хайо Зеппельта (Hajo Seppelt), Ника Батлера (Nick Butler) и Грит Хартман (Grit Hartmann) "Секретное дело о допинге: властелин штанги" было показано в эфире ARD 5 января. Оно сосредоточено на фигуре многолетнего главы IWF, 80-летнего венгра Тамаша Аяна, которого обвинили в создании "культуры коррупции", сокрытии допинга и финансовых махинациях.

В фильме утверждается, что половина из 450 медалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира в период с 2008 по 2017 год не подвергались допинг-контролю во время тренировочного процесса в год достижения ими успехов. Кроме того, согласно расследованию, "чистые" допинг-тесты тяжелоатлеты могли купить на национальном уровне за 55 евро, на международном - за 180 евро. Наконец, по данным создателей фильма, начиная с 1992 года Международный олимпийский комитет перечислил на два швейцарских счета IWF более 23 млн долларов, которые не были отражены в бухгалтерских балансах федерации. Авторы утверждают, что доступ к этим счетам имел только Тамаш Аян. По оценкам расследователей, на сегодняшний день неизвестна судьба как минимум 5,5 млн долларов из находившихся на этих счетах.

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