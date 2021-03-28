Отдымила. В Германии взорвали угольную электростанцию (фото)

Люнен • Эти фотографии сделаны в воскресенье, 28 марта, около немецкого города Люнена в земле Северный Рейн - Вестфалия, где приступили к сносу выведенной из эксплуатации электростанции, работавшей на каменном угле. Всего было произведено три взрыва - подорваны 250-метровая труба, 110-метровая градирня и котельная.

Как сообщает информационное агентство dpa, все прошло по плану. В общей сложности было использовано 420 килограммов динамита, для закладки которого потребовалось пробурить более двух тысяч отверстий. До конца года отсюда предстоит вывести примерно 180 тысяч тонн строительного мусора. На освободившейся территории будут возведены офисы.

Как взрывали бывшую электростанцию в Люнене

Отказ от использования угля в Германии

В прошлом году в Германии был принят закон об отказе от использования бурого и каменного угля до 2038 года. Согласно закону, использование угля для производства энергии может полностью прекратиться уже в 2035 году.

На поддержку регионов, экономика которых пострадает из-за отказа от угля, будет выделено в общей сложности 40 млрд евро. Кроме того, владельцы электростанций, которые работают на буром угле и прекратят работу до 2030 года, получат компенсацию на общую сумму 4,35 млрд евро. Владельцы станций, работающих на каменном угле, тоже получат компенсации, но их сумма будет зависеть от тендера.

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