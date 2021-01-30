В Дрездене родился золотистый такин. Редкая очаровашка! (фото)

Дрезден • На своей родине в Гималаях эти очень редкие животные обитают на высоте от 1500 до 3600 метров. Однако в Дрезденском зоопарке (Zoo Dresden), расположенном примерно в 110 метрах над уровнем моря, они тоже чувствуют себя очень даже хорошо. Во всяком случае, прилежно выводят здесь потомство.

Этот золотистый такин - уже восьмой по счету, появившийся на свет в саксонской столице, чем здесь не без оснований очень гордятся. Западные ученые впервые увидели этих обитателей высокогорных ландшафтов во время экспедиции в Китай в 1909-1910 годах. В дикой природе сейчас их насчитывается всего лишь около пяти тысяч. Всего в мире существует четыре вида этих парнокопытных млекопитающих из семейства полорогих. К ним также относятся такины бирманские, сычуаньские и бутанские.

Золотистые такины в Дрезденском зоопарке. Фотографии

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